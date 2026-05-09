Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

Юрій Берендій
9 травня 2026, 15:07
У разі ухвалення змін до законодавства уряду доведеться оновити низку підзаконних актів, які визначатимуть порядок реалізації норм, вказали в МВС.
Коли запрацює система штрафних балів для водіїв / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Запуск системи штрафних балів не буде миттєвим після закону
  • Потрібно оновити підзаконні акти для роботи ініціативи
  • Терміни впровадження системи визначатиме Кабінет Міністрів

Навіть після ухвалення закону про нову систему штрафних балів дял водіїв за порушення правил дорожнього руху її повноцінний запуск не відбудеться миттєво. Про це в інтерв’ю Главреду розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

"Після прийняття змін до закону необхідно буде привести у відповідність підзаконні нормативно-правові акти, які визначатимуть механізм реалізації цієї законодавчої ініціативи", - заявив він.

Білошицький зазначив, що строки та перелік нормативних актів, які необхідно буде узгодити із законом, визначатиме Кабінет Міністрів України як центральний орган виконавчої влади.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні ставлення до технічного стану автомобілів помітно відрізняється від європейських підходів, особливо щодо старих авто та машин із технічними несправностями. Про те, чи можуть українці втратити старі автомобілі після проходження техогляду, розповіла адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова.

Водночас в Україні стартувала реформа у сфері дорожнього руху. Наразі тривають дискусії щодо впровадження системи штрафних балів для водіїв із лімітом у 15 балів. Про принцип формування такого порогу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, після накопичення 15 штрафних балів водійське посвідчення можуть тимчасово призупиняти.

Про персону: Олексій Білошицький

Олексій Георгійович Білошицький — перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України з червня 2016 року, український поліцейський, юрист, адвокат, доктор філософії в галузі права, учасник російсько-української війни. Працює над впровадженням новітніх форм і методів здійснення правоохоронної діяльності, зокрема у сфері громадської безпеки та забезпечення безпеки дорожнього руху.

