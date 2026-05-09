Легендарна британська співачка впала в кому

Бонні Тайлер перенесла складну операцію і зараз перебуває в комі.

Бонні Тайлер перебуває в комі

Британська співачка Бонні Тайлер була введена в штучну кому для відновлення після екстреної операції на кишечнику, повідомив представник зірки.

Як пише Бі-Бі-Сі, стало відомо, що 74-річна співачка зі Скьюена, Уельс, була терміново доставлена до лікарні неподалік від свого будинку у Фару, Португалія, у середу для проведення процедури і зараз відновлюється. У четвер ввечері представник співачки поділився додатковою інформацією про її стан здоров'я.

Бонні Тайлер впала в кому / Фото Facebook/Bonnie Tyler

"Лікарі ввели Бонні в штучну кому для відновлення", — сказав він.

Представник додав: "Ми знаємо, що ви всі бажаєте їй всього найкращого і просите дотримуватися конфіденційності в цей важкий час. Ми опублікуємо додаткову заяву, як тільки зможемо".

Понад 2000 осіб залишили коментарі під дописом на сторінці Бонні Тайлер у Facebook, бажаючи їй всього найкращого, а шанувальники з усього світу надсилали слова підтримки, зокрема й ті, хто переніс аналогічну операцію.

Про особу: Бонні Тайлер Бонні Тайлер — британська співачка, відома своїм характерним хрипким голосом. Популярність до виконавиці прийшла з виходом альбому The World Starts Tonight у 1977 році та синглів "Lost in France" і "More Than a Lover". Її сингл "It’s a Heartache" 1978 року досяг четвертого місця в UK Singles Chart і третього місця в американському Billboard Hot 100.

