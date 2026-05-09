Трагедія на Чернігівщині: російський дрон вбив батька і сина - деталі атаки

Внаслідок влучання на території сільськогосподарського підприємства спалахнула масштабна пожежа.

На Чернігівщині російський дрон вбив батька і сина

Окупанти дронами атакували Чернігівщину

За неповну добу - до опівночі - війська РФ завдали 28 ударів по області

Внаслідок удару загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син

Окупаційні війська РФ ввечері, 8 травня, атакувала дронами прикордонне село на Чернігівщині.

Внаслідок чого є загиблі та поранений. Про це повідомляє ДСНС України, начальник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов і голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Зазначається, що окупанти обстріляли прикордонний населений пункт у Новгород-Сіверському районі. Через удар дронами по території сільськогосподарського підприємства спалахнула пожежа.

Внаслідок атаки загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Батько від отриманих поранень помер на місці. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати іншого 48-річного чоловіка не вдалося - він помер у лікарні.

Травмований ще один цивільний - 54-річний місцевий житель. Він під наглядом лікарів у стані середньої тяжкості.

"Поки агресор готує паради, його дрони вбивають наших людей у їхніх власних домівках та на робочих місцях. Це не просто війна - це цілеспрямований геноцид і воєнний злочин, який не має виправдання", - написав Селіверстов.

За інформацією ОВА, у прикордонній Семенівці через удари безпілотниками - "молнією" та FPV-дроном - пошкоджена котельня та легковик.

Також у селі Корюківського району "герані" вдарили по сільгосппідприємству. На місці влучання - пожежа. Працювали вогнеборці.

Зазначається, що за неповну добу - до опівночі - війська Рф завдали 28 ударів по Чернігівщині.

Які цілі нових ударів РФ по Україні - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що РФ може готувати нову хвилю масованих ракетно-дронових ударів по Україні. За його словами, росіяни змінюють пріоритети цілей під час атак.

Жданов зауважив, що серед нових об’єктів ударів дедалі частіше фігурують автозаправні станції. Мета таких атак - ускладнення логістики та знищення можливостей поповнення паливних запасів у прифронтових регіонах.

Як повідомляв Главред, російські окупанти порушили перемир'я та атакували Україну ракетою і Шахедами. Ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М" з Криму. Також окупанти атакували Україну 43 ударними дронами. "Шахеди" були запущені з таких напрямків:

Війська РФ майже 20 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками, внаслідок чого є загиблі та поранені. Станом на 07:30 9 травня відомо про двох загиблих, ще двоє людей дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня в Дніпрі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку дронів. Дві людини постраждали внаслідок ворожої атаки — це вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

Про персону: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

