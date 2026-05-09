Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир’я між Україною та Росією може тривати довше за оголошені три дні.

https://glavred.net/war/tramp-zayavil-chto-peremirie-mezhdu-ukrainoy-i-rf-mozhet-byt-prodolzheno-detali-10763246.html Посилання скопійоване

Трамп допустив продовження перемир’я між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Трамп допустив продовження перемир’я України та РФ і після 11 травня

Він заявив, що йому б хотілося продовжити цей термін

Президент США назвав цю війну "найгіршою після Другої світової"

Президент США Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може продовжитися і після 11 травня.

Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

відео дня

Зокрема, журналісти запитали в Трампа, чи оголошене ним триденне перемир'я між Україною та Росією може тривати довше встановленого терміну.

На що американський лідер відповів, що йому б хотілося продовжити цей термін.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна - це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це безумство. Так що цілком може бути".

Перемир'я на 9-11 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення ухвалене за результатами міжнародних перемовин. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Чи здатна Україна завдати удару по Москві - думка командувача СБС

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що удар по Красній площі міг би мати великий медійний ефект, однак Україна, ймовірніше, робить ставку не на символічні цілі, а на об’єкти військової та енергетичної інфраструктури в глибині РФ. Саме такі удари він назвав більш стратегічно ефективними, зокрема через виснаження ресурсів противника.

Бровді також зазначив, що українські підрозділи БпЛА завдають відчутних втрат російській системі ППО та інфраструктурі, що поступово розширює вразливі зони всередині Росії. Окремо він підкреслив, що удари по нафтопереробних і логістичних об’єктах прямо впливають на здатність РФ фінансувати війну, адже значна частина її бюджету йде на воєнні потреби.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред