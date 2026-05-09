Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Інна Ковенько
9 травня 2026, 07:25оновлено 9 травня, 08:28
google news Підпишіться
на нас в Google
Трамп заявив, що перемир’я між Україною та Росією може тривати довше за оголошені три дні.
Трамп допустив продовження перемир’я між Україною та РФ
Трамп допустив продовження перемир’я між Україною та РФ / Колаж: Главред, фото: скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • Трамп допустив продовження перемир’я України та РФ і після 11 травня
  • Він заявив, що йому б хотілося продовжити цей термін
  • Президент США назвав цю війну "найгіршою після Другої світової"

Президент США Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може продовжитися і після 11 травня.

Про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

відео дня

Зокрема, журналісти запитали в Трампа, чи оголошене ним триденне перемир'я між Україною та Росією може тривати довше встановленого терміну.

На що американський лідер відповів, що йому б хотілося продовжити цей термін.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія і Україна - це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це безумство. Так що цілком може бути".

Перемир'я на 9-11 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Згодом Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення ухвалене за результатами міжнародних перемовин. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Чи здатна Україна завдати удару по Москві - думка командувача СБС

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що удар по Красній площі міг би мати великий медійний ефект, однак Україна, ймовірніше, робить ставку не на символічні цілі, а на об’єкти військової та енергетичної інфраструктури в глибині РФ. Саме такі удари він назвав більш стратегічно ефективними, зокрема через виснаження ресурсів противника.

Бровді також зазначив, що українські підрозділи БпЛА завдають відчутних втрат російській системі ППО та інфраструктурі, що поступово розширює вразливі зони всередині Росії. Окремо він підкреслив, що удари по нафтопереробних і логістичних об’єктах прямо впливають на здатність РФ фінансувати війну, адже значна частина її бюджету йде на воєнні потреби.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
перемир'я Дональд Трамп Перемир'я 9 травня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

08:48Україна
Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

08:21Фронт
Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

07:25Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Останні новини

08:48

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

08:21

Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

08:18

Путін вийшов з переговорів, Денисенко пояснив, що це означаєПогляд

07:25

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

06:23

Гороскоп на завтра, 10 травня: Близнюкам - витрати, Левам - відповідальність

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
05:55

Полтавщину накриють грози і дощі: синоптики назвали дати негоди

05:11

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

03:21

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплеюВідео

Реклама
03:00

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

02:17

Як засолити рибу щоб вийшла як в ресторані: шеф-кухар дав перевірений рецепт

01:52

Тільки до 18 травня: п’ять знаків зодіаку отримають шанс змінити своє життя на краще

00:31

Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

00:04

Що таке податок на дощ: за що вже платять мешканці ЄвропиВідео

08 травня, п'ятниця
23:52

Стильні образи для модної мами: добірка образів від дизайнера

23:44

Ціни на молодий овоч впали на 15%, але є нюанс - що відбувається на ринку

23:16

У НБУ пояснили, чому ціни на заправках не знизилися попри здешевлення нафти

23:14

Попелиця зникне сама: що посадити біля овочів та троянд, щоб забути про шкідника

23:05

Україна дозволила РФ провести парад 9 травня - у Кремлі нервово відреагували

23:02

Не міг дихати: російському журналісту стало зле

Реклама
22:19

Чи може РФ піти в новий наступ на Київ: "Мадяр" зробив важливу заяву

22:09

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

22:05

Найбільш недовірливі знаки зодіаку - кому складно відкритися у коханні

21:14

Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

21:04

Яка квітка відлякує кротів краще за хімію - що потрібно посадити

21:03

На літнє тепло розраховувати не варто: погода на Тернопільщині змінить характер

20:52

На очах у доньки: у 35 років помер популярний британський актор і модель

20:29

Помідори будуть великими й рясними: чим полити розсаду після висадки в ґрунтВідео

20:25

В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

20:05

Що означає літера "E" на механічній коробці передач: дивує всіх водіївВідео

20:02

Народні прикмети про стосунки: які події віщують зустріч із майбутнім чоловіком

19:54

Вагітність із сюрпризом: жінка народила одразу п’ятьох малюків

19:42

Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

19:37

РФ зібрала 106 тисяч окупантів на одному напрямку: Сирський розкрив плани ворога

19:10

Чи варто зривати парад у Москві: за що справді переживає РФ — АндрусівПогляд

19:05

"Не хочемо марнувати час": в США зробили тривожну заяву про мирні переговори

18:56

Комісію нараховують щомісяця: клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку

18:53

Жінка впустила дику лисицю до будинку: поведінка тварини збила з пантеликуВідео

18:43

Слово "транжира" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:34

У Житомирі банда підлітків тероризує місто: містяни скаржаться на грабежі та напади

Реклама
18:04

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

17:53

"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

17:45

Тварини в зоні ЧАЕС змінилися: дослідження здивувало біологів

17:30

Суворі заборони у свято 9 травня: що можна і не можна робити

17:11

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

16:49

TikTok божеволіє: танець вбивці з фільму "Верхівковий хижак" став мемомВідео

16:40

Потепління до +25 наближається: коли спека замінить дощі на Львівщині

16:13

Вдова зворушила мережу зверненням до загиблого на війні актора у день його народження

15:53

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:29

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти