Чи будуть удари по Києву найближчим часом: у Путіна зробили нову заяву

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2026, 15:15оновлено 9 травня, 15:47
Ушаков повідомив, що переговори можуть продовжитися, але дата поки що невідома.
Росія пообіцяла завдати удару по Києву найближчими днями / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб

Що кажуть у Кремлі:

  • РФ не завдаватиме ударів по Києву найближчими днями
  • Перемир'я триватиме до 11 травня
  • У Кремлі заговорили про можливе відновлення переговорів

Росія не завдаватиме ударів по Києву найближчими днями, оскільки ніхто не заважав їм проводити парад у Москві. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє ТАСС.

Він підтвердив, що Кремль злякався погроз Києва та активізував контакти з Вашингтоном. Тоді РФ погрожувала завдати удару по Києву "у відповідь". Сторонам все ж вдалося домовитися про перемир’я 9–11 травня. Водночас поки що не йшлося про те, що перемир'я може тривати після 11 травня, як говорив американський президент Дональд Трамп.

Також він припустив, що можуть поновитися мирні переговори. Однак терміни поки що невідомі.

"Про переговори ніхто не говорив, поки зроблена пауза, і щодо наступного раунду домовленості не досягнуто... Зрозуміло, що кожна сторона повинна зробити перед наступним раундом переговорів. Кожна сторона, я маю на увазі насамперед українську сторону. І вона знає, що потрібно зробити для того, щоб наступний раунд був успішним", – сказав Ушаков.

Мирні переговори – думка експерта

Як повідомляв Главред з посиланням на голову Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Україні доведеться чекати наступного вікна можливостей, якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів. Таке вікно може з'явитися не раніше, ніж після весняно-літньої наступальної кампанії окупантів.

"Це додаткове вікно можливостей восени, коли, ймовірно, Трамп може взяти більш активну участь перед виборами до Конгресу. Якщо цього не відбудеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді переговори, ймовірно, перенесуться вже на весну наступного року", — каже він.

Перемир'я 9-11 травня — останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

"Додатковим аргументом для України при визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", – сказав президент.

Раніше Зеленський зазначав, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на російські атаки і не залишить їх без реакції. За його словами, завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні.

Про особу: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков — російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова — зовнішня політика.

У період з 1996 по 1998 рік був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 по 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

