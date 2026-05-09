Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

Олена Кюпелі
9 травня 2026, 12:03
google news Підпишіться
на нас в Google
Олександр Зубко розповів про свою службу в лавах ЗСУ.
Олександр Зубко розповів про свою службу
Олександр Зубко розповів про свою службу / Колаж Главред, фото Instagram/oleksandr_zubko_

Коротко:

  • Що розповів Зубко про моральний стан
  • Як він спілкувався з підписниками

Переможець кулінарного шоу "МайстерШеф-16" — кондитер Олександр Зубко, який нещодавно повідомив, що вступив до лав ЗСУ, вийшов на зв'язок і розповів про те, як проходить його служба.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Зазначимо, що Зубко вступив до лав ЗСУ в березні цього року. Під час шоу молодий чоловік прославився своїми неймовірними десертами, а також основними стравами та естетичними презентаціями. Герой також багато говорив про стосунки зі своєю мамою, яка мало хвалила його і не сприймала серйозно його кулінарний талант.

Олександр Зубко виграв 16-й сезон проекту
Олександр Зубко виграв 16 сезон проекту / Фото Instagram/oleksandr_zubko_

Так, на запитання підписників він відповів, що йому не завжди морально легко. "Але я зараз не хочу в це заглиблюватися", — сказав він.

Зубко розповів про те, як важко йому дається служба
Зубко розповів про те, як важко йому дається служба / Фото Instagram/oleksandr_zubko_

"Просто працюю над собою, намагаюся прийняти себе. Бачити лише позитив у цьому світі", — додав кулінар.

Майстер Шеф
Майстер Шеф / Колаж Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, вирішив стати новим українським холостяком і нібито взяти участь у шоу.

Раніше також британська співачка Бонні Тайлер була введена в штучну кому для відновлення після екстреної операції на кишечнику, повідомив представник зірки.

Вас також може зацікавити:

Про шоу: МайстерШеф

МайстерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Майстер Шеф новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:26Світ
РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:24Фронт
Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:53Війна
Реклама

Популярне

Більше
Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплею

Останні новини

15:07

Коли запрацює система штрафних балів для водіїв - в МВС розкрили деталі

14:26

Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

14:10

Жирні плями з одягу зникнуть за лічені хвилини: геніально простий трюк без прання

14:09

Один кущ може захистити весь город: що добре росте поруч із кропомВідео

13:49

"Шили для королів": як виглядає найдорожчий жіночий одяг в УкраїніВідео

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
13:24

РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

13:20

Що відбуватиметься в останні дні перед кінцем світу: як зміняться люди

12:53

Кремль висунув нову умову для миру: в ISW пояснили, чого насправді хоче Путін

12:39

Перевершує всіх: астролог назвала найкращий знак зодіаку

Реклама
12:28

Українець придбав найдорожчу квартиру у світі: скільки коштує пентхаусВідео

12:23

Гороскоп Таро на завтра, 10 травня: Овнам — обережність, Ракам — мудрість

12:19

На Рівненщину йде похолодання: синоптики розкрили, як зміниться погода

12:04

Чи дотримується Росія перемир'я на фронті - в ЗСУ відповіли

12:03

"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 10 травня: Бикам — жертви, Тиграм — гнучкість

11:50

Старі смартфони в будинку можуть становити загрозу: що з ними робити

11:47

Путін виступив на параді в Москві: що говорив про війнуВідео

11:36

Де відбудеться кастинг: Потап вирішив стати наступним "Холостяком"

11:30

Недорога ідея для дому: як зробити стильну люстру з пляшок

11:15

Тільки не "каприз": як гарно назвати це слово українською: більшість не здогадується

Реклама
10:40

Морква виросте великою та солодкою: названо ідеальних сусідів на грядці

10:02

Трагедія на Чернігівщині: російський дрон вбив батька і сина - деталі атакиФото

09:49

Перемир'я порушене: РФ атакувала Україну Шахедами і ракетою

09:37

Легендарна британська співачка впала в кому

09:24

Як обдурити шкідників без краплі хімії: найкращі квіти для захисту грядкиВідео

08:48

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

08:21

Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

08:18

Путін вийшов з переговорів, Денисенко пояснив, що це означаєПогляд

07:25

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

06:23

Гороскоп на завтра, 10 травня: Близнюкам - витрати, Левам - відповідальність

05:55

Полтавщину накриють грози і дощі: синоптики назвали дати негоди

05:11

Продукт, про який усі забули: що у СРСР роками їли замість йогурту

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з тортом за 31 с

03:21

Колорадський жук зникне, а врожай збільшиться: що посадити поруч із картоплеюВідео

03:00

Чотирьом знакам зодіаку ось-ось пощастить: фортуна нарешті усміхнеться

02:17

Як засолити рибу щоб вийшла як в ресторані: шеф-кухар дав перевірений рецепт

01:52

Тільки до 18 травня: п’ять знаків зодіаку отримають шанс змінити своє життя на краще

00:31

Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

00:04

Що таке податок на дощ: за що вже платять мешканці ЄвропиВідео

08 травня, п'ятниця
23:52

Стильні образи для модної мами: добірка образів від дизайнера

Реклама
23:44

Ціни на молодий овоч впали на 15%, але є нюанс - що відбувається на ринку

23:16

У НБУ пояснили, чому ціни на заправках не знизилися попри здешевлення нафти

23:14

Попелиця зникне сама: що посадити біля овочів та троянд, щоб забути про шкідника

23:05

Україна дозволила РФ провести парад 9 травня - у Кремлі нервово відреагували

23:02

Не міг дихати: російському журналісту стало зле

22:19

Чи може РФ піти в новий наступ на Київ: "Мадяр" зробив важливу заяву

22:09

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

22:05

Найбільш недовірливі знаки зодіаку - кому складно відкритися у коханні

21:14

Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

21:04

Яка квітка відлякує кротів краще за хімію - що потрібно посадити

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини Полтави
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти