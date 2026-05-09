"Нелегко": переможець "МайстерШеф" розповів про свою службу в ЗСУ

Переможець кулінарного шоу "МайстерШеф-16" — кондитер Олександр Зубко, який нещодавно повідомив, що вступив до лав ЗСУ, вийшов на зв'язок і розповів про те, як проходить його служба.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Зазначимо, що Зубко вступив до лав ЗСУ в березні цього року. Під час шоу молодий чоловік прославився своїми неймовірними десертами, а також основними стравами та естетичними презентаціями. Герой також багато говорив про стосунки зі своєю мамою, яка мало хвалила його і не сприймала серйозно його кулінарний талант.
Так, на запитання підписників він відповів, що йому не завжди морально легко. "Але я зараз не хочу в це заглиблюватися", — сказав він.
"Просто працюю над собою, намагаюся прийняти себе. Бачити лише позитив у цьому світі", — додав кулінар.
Про шоу: МайстерШеф
МайстерШеф — кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.
