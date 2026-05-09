Видав несподівану фразу: Путін вперше оцінив парад в Москві 9 травня

Юрій Берендій
9 травня 2026, 14:26
Під час зустрічі з прем’єром Словаччини Робертом Фіцо Путін похвалився, що цьогорічний парад у Москві нібито відбувся "без зайвої мілітаризації".
Путін вперше оцінив парад на Красній площі - що сказав / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Диктатор назвав парад без техніки гідним
  • РФ обіцяє забезпечити потреби Словаччини в енергоресурсах
  • Путін подякував Фіцо за візит до Москви попри "труднощі"

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час розмови із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо вперше оцінив найкоротший в історії парад до Дня перемоги в Москві, який відбувся без участі військової техніки. Його слова наводять російські пропагандистські ЗМІ.

Судячи із слів Путіна, його цілком влаштовує, що армія РФ продовжує демілітаризовуватись у війні проти України, а параду техніки не відбулось через безпекові загрози з боку українських дронів.

"Все пройшло спокійно, гідно, без зайвої мілітаризації", - сказав російський диктатор під час розмови з Фіцо тет-а-тет.

Згодом у Кремлі розпочалася зустріч Володимира Путіна з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Після початкової розмови політики продовжили переговори вже за участю делегацій.

До складу російської делегації увійшли Олексій Ліхачов, Олександр Новак, Юрій Ушаков, Валерій Фальков і Сергій Лавров. Під час зустрічі Путін заявив, що Росія нібито робитиме все можливе для забезпечення потреб Словаччини в енергоресурсах.

Також він подякував Фіцо за візит до Москви 9 травня попри, за його словами, наявні труднощі.

Воєнний злочинець Путін відзначив внесок словаків у боротьбу проти нацизму та висловив вдячність Словаччині за збереження пам’яті про загиблих радянських солдатів.

Чому парад 9 травня став ганьбою для Росії

Як писав Главред, парад у Москві 9 травня цього року, на думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, продемонстрував помітне послаблення військового іміджу Росії та лише акцентував увагу на її проблемах у воєнній сфері.

Він зазначив, що РФ і надалі має достатньо ресурсів для продовження війни, однак нинішня ситуація суттєво відрізняється від того образу, який Кремль намагався нав’язати у 2022–2024 роках, говорячи про нібито надпотужну армію, великі запаси озброєння та сучасні технології.

"Ні, все це вже не так. І це вже парад таких приречених. Це парад аутсайдера", — зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Москві відбувся парад до 9 травня, під час якого із промовою виступив російський диктатор Володимир Путін. Цьогорічний захід став найкоротшим за весь час - він тривав лише 45 хвилин. Перед початком параду в центрі російської столиці відключили мобільний інтернет, а сам захід уперше з 2007 року пройшов без демонстрації військової техніки.

Україна офіційно погодила проведення параду на Червоній площі в Москві 9 травня після міжнародних консультацій. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що удар по Червоній площі 9 травня міг би привернути значну увагу світових медіа, однак, за його словами, Україна, ймовірно, обере іншу тактику дій.

Про персону: Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

