Де відбудеться кастинг: Потап вирішив стати наступним "Холостяком"

Український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, вирішив стати новим українським холостяком і нібито взяти участь у шоу.
Про те, що Потап розлучається зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських, стало відомо зовсім недавно. Главред детально розбирався у стосунках пари та причинах їхнього розлучення.
У соціальній мережі Threads Потап звернувся до телеведучого романтичного реаліті Григорія Решетника. "А де проходить кастинг, щоб стати наступним холостяком? Гриша Решетник, напиши мені", — пожартував Потап.
Тим часом, жарт не сподобався українським користувачам.
"Може, краще на "Орел і решка"? Щоб вас у якусь Африку відвезли. І там і залишили", "У найближчому територіальному центрі комплектування в місті Київ", "Вже був один лисий чукча (неценз. - авт.), досить", - пишуть користувачі соціальної мережі.
Про особу: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я — Потап) — український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
