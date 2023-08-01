"Сили на полі бою рівні": начальник Генштабу Естонії оцінив, коли буде прорив ЗСУ

Підготовка України до контрнаступу тривала близько двох місяців і була відносно успішною, підкреслив Ееро Ребо.

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Начальник Генштабу Естонії оцінив, коли буде прорив ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Збройні сили України ведуть активні бойові дії з метою прориву оборони окупантів на кількох фронтових ділянках одночасно. Проте їх зусилля зустрічають опір через те, що сили на полі бою рівні. Про це розповів начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо, повідомляє ERR.

Як зазначив Ребо, підготовка України до контрнаступу тривала близько двох місяців і була відносно успішною. Втім, наразі український контрнаступ розвивається повільніше, ніж хотілося б.

"Швидкого успіху не було, і це абсолютно зрозуміло, тому що якщо подивитися загалом, то можна сказати, що в нас рівні сили на полі бою. Якщо подивитися на артилерію або на якісь інші функції, то в чомусь одному перевага в однієї, а в чомусь іншому — в іншої сторони, тобто в України", - зауважив начальник Генштабу Естонії.

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За його словами, українські захисники зараз намагаються досягати результатів, створюючи локальну кількісну, а також якісну перевагу.

Ребо каже, що Збройні сили України націлені на досягнення прориву в декількох напрямках, оскільки країна-агресорка Росія має достатньо резервів і може блокувати одиничні спроби прориву.

За словами начальника Генштабу Естонії, хоча співвідношення сил на полі бою приблизно однакова, ініціатива залишається на боці України.

"Вони (ЗСУ — ред.) шукатимуть це слабке місце, поки не знайдуть. Тільки тоді ми зможемо говорити про ту фазу наступу, яку ми називаємо проривом, і про швидкий успіх, що розвивається звідти, на який усі очікують", - пояснив Ребо.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещдавно президент Володимир Зеленський заявив, що армія України продовжує просуватися на фронті. За його словами, українські війська вже досягли непоганих результатів.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на американського чиновника, ЗСУ перейшли до великого наступу на південному фронті, операція набирає обертів. Армія України посилює військову операцію майже за 2 місяці після початку контрнаступу.

Російський диктатор Володимир Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ. Так, глава кремлівського режиму маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

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