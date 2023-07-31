Путін жаліється на початок масштабного контрнаступу ЗСУ: в ISW розкрили маніпуляції

Путін маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

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Путін маніпулює темою переговорів з Україною / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, скріншот: відео

Аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російський президент-диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною, почати який нібито заважають контрнаступальні операції ЗСУ.

Як зазначили аналітики у звіті ISW, що російський диктатор на пресконференції на саміті "Росія - Африка" 29 липня звинуватив Київ у початку широкомасштабного контрнаступу. Нібито задля того, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню, поки її окупаційний військовий контингент намагається відбитися від атак ЗСУ.

В ISW також повідомили, що російські офіційні особи раніше використовували згадку про переговори як "зброю", щоб звинуватити Україну в тому, що "вона є стороною, яка не бажає розпочинати переговори".

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"Путін, ймовірно, використовує обговорення контрнаступу ЗСУ, щоб спростувати повідомлення про успіхи України на полі бою, і звинуватити Україну в відсутності інтересу в потенційному переговорному процесі", - йдеться у повідомленні.

Аналітики також зауважують, що війська РФ проводили свої атаки, зокрема в Луганській та Донецькій областях. Дії окупантів відбуваються майже безперервно від того часу, як ЗСУ розпочали контрнаступальні дії.

"Причому Путін про це не згадав", - йдеться у звіті.

Контрнасту ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ розбили бригаду ворога та просунулись на Бахмутському напрямку. Росіяни активно використовують артилерію та міномети, що ускладнює просування, розповів командир Андрій Білецький.

ЗСУ перекинули навчених бійців на передову. У США розкрили про успіхи ЗСУ на фронті - під час контрнаступальних дій вдалось прорвати кілька наступальних ліній на південному сході.

ЗСУ відбивають жорстокі атаки росіян та просуваються вперед на Бахмутському напрямку. На півночі від Бахмута українські військові відбивають атаки окупантів, розповіла заступниця Міністра оборони.

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