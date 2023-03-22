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Медведєв забився в істериці через військову допомогу ЗСУ та пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом"

22 березня 2023, 23:01
"Запасний" президент РФ побідкався, що мовляв "Захід повинен був дати РФ гарантії безпеки ще в грудні 2021, проте там нібито не вірили у "рішучість" РФ.
Путин, Медведев, ядерное оружие
Медведєв пригрозив світу "ядерним апокаліпсисом" / сайт Кремля, ua.depositphotos.com, УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв істерично заявив, що через військову допомогу Україні, яку їй надає Захід для боротьби з російським агресором, "зросла загроза використання ядерної зброї". Про це він заявив в інтерв’ю російським пропагандистським ЗМІ, фрагмент якого виклав у своєму Telegram-каналі.

"Чи минула загроза ядерного конфлікту? Ні, не минула. Вона зросла. Кожен день поставок іноземної зброї в Україну в кінцевому рахунку наближається ось цей самий ядерний апокаліпсис", - видав "запасний" президент РФ.

Російський чиновник-пропагандист також побідкався, що наслідки для Заходу нині "набагато складніші, ніж вони могли б бути", якби вони в грудні 2021 року погодились на російську угоду про нерозширення Північноатлантичного Альянсу й "відсунення" його кордонів до ситуації на 1997 рік.

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Ядерний шантаж з боку РФ

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

Як пояснив експерт з питань енергетики Михайло Гончар, Росії не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України. "По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", - зазначив він.

Більше новин про ядерний шантаж РФ:

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