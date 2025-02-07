ЗСУ прорвали оборону росіян в Курській області до 5 км углиб - ISW

Українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів.

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ЗСУ розпочали нову серію штурмів на Курщині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

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Війська ЗСУ почали нові штурми у Курській області

Українська армія на 5 км прорвалась вперед

В Інституті вивчення війни повідомили, що Збройні сили України мають успіхи на Курщині, водночас окупантам вдається просуватись на Донеччині.

Українські війська розпочали нову серію механізованих штурмів розміром у батальйон у Курській області та просунулися до п’яти кілометрів за російськими лініями на південний схід від Суджі Курської області 6 лютого, йдеться у звіті ISW.

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Геолокаційні кадри, опубліковані 6 лютого, показують, що українські сили просунулися на південний захід від Махновки (на південний схід від Суджі) та на північ і схід від Черкаської Конопельки (на південний схід від Суджі) вздовж трасою 38К-028 Суджа-Обоянь і захопили Колмаков (на північ від Черкаської Конопельки) і Фанасеївку (на південний схід від Черкаської Конопельки).

Що відбувається на Курщині / скріншот: deepstatemap

Ситуація у Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ можуть розширити наступ одразу у двох областях РФ. Дмитро Снєгирьов повідомив, що російський наступ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Щобільше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу.

Ситуація в Курській області наближує РФ до переговорів.Зазначається, що неспроможність Путіна вигнати українську армію з російської території може набути додаткового значення, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на укладенні угоди про припинення війни.

Стало відомо, що під Курськом РФ вдалась до "смішної" практики. Щоб хоча б якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Оглядач Forbes Девід Акс розкрив важливі деталі.

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