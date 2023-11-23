'Найзапекліші бої за всю війну': почався новий наступ на Авдіївку - Барабаш

Росіяни збільшили активність своїх наступальних операцій у районі Авдіївки, приділяючи особливу увагу промисловій зоні коксохімічного заводу.

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"Ситуація важка": в МВА повідомили про новий наступ РФ на Авдіївку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Протягом останніх декількох днів росіяни збільшили активність на Донецькому напрямку, проводячи атаки з з півдня в напрямку Авдіївки. Російські військові в основному фокусують свою увагу на одному напрямку, а потім переключають її на інший. Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"В Авдіївці з 10 жовтня тривають, мабуть, найзапекліші бої за всю війну, починаючи ще з 2014 року. Ситуація важка. Ворог тисне на Авдіївський коксохім, промзону, село Степове", – підкреслив Віталій Барабаш.

За його словами, протягом півтора місяця російського наступу лінія оборони залишається стійкою, і окупантам не вдалося її прорвати. Скиглення деяких російських військкорів про те, що не вони нас "перемелюють", а ми їх – це підтверджує.

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Цікавим є той факт, що під час наступу на Авдіївку Володимир Путін вже вдруге відвідав штаб в Ростові-на-Дону. Протягом всього періоду боїв за Бахмут він прибував з вказівками лише один раз.

"Це говорить про те, що захоплення Авдіївки – прямий наказ Путіна, тому окупанти його виконуватимуть. Жоден з російських військових командирів точно не накаже припинити штурмові дії чи відвести війська, бо в Кремлі прийняли політичне рішення", – зауважив Барабаш.

На жаль, у росіян залишається значна кількість резервів, особового складу та техніки. За даними міжнародних військових інститутів, запал ворога, який був на початку, тепер трошки втрачено, і техніка, яку вони планували використовувати на напрямку Авдіївка, вже на 80% знищена. Однак українські військові розглядають ситуацію інакше, зауважуючи, що техніки у противника все ще досить багато.

Бойові дії на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни почали третю хвилу наступу на Авдіївському напрямку. Втрати противника в живій силі та бронетехніці продовжують збільшуватися.

Збройні сили України завдали руйнівних втрат російським військам під Авдіївкою, повідомив Олександр Штупун. Загарбники втратили майже 80% своєї техніки, яку вони використовували під час операцій для наступу на місто.

Згідно із повідомленням британської розвідки, протягом останнього тижня найбільш активні бої розгорнулися на трьох ділянках фронту, але жодна одна зі сторін не здобула значущого прогресу.

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