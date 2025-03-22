Штурмовики РФ заходять із флангів: у ЗСУ назвали 'найгарячіший' напрямок

У Торецьку зафіксовано 10 штурмів противника, повідомив Дмитро Запорожець.

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За добу відбулося 28 штурмових дій у районі Торецька

Окупанти РФ намагаються протиснутися з флангів

За минулу добу відбулося 28 штурмових дій у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ".

Переважна більшість із них - на Торецькому напрямку, безпосередньо в Торецьку зафіксовано 10 штурмів противника, розповів в ефірі Суспільного речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

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"Щодо Торецького напрямку. Окупанти здійснюють штурмові дії, намагаються протиснутись з флангів, з південної та північної частини, у смугах відповідальності 12 бригади "Азов", а також інших наших підрозділів, які знаходяться в південній частині міста. Але росіянам не вдається це зробити. Наші захисники заздалегідь виявляють просування ворога і знищують його", - підкреслив він.

За даними українського військового, 19 березня противник у районі Часова Яру намагався штурмувати позиції Сил оборони із застосуванням техніки. У результаті: п'ять одиниць ББМ було знищено, одна машина втекла. На Північному напрямку зафіксовано накопичення особового складу і техніки.

/ Главред

Він уточнив, що якщо раніше росіяни писали заявки на доукомплектування броньованою технікою, танками, ББМ, то зараз у перехопленнях є інформація, що ворог пише заявки на поповнення мототехніки.

"І щоб швидко залетіти на позиції Сил оборони, або принаймні вступити в бій поблизу наших позицій ворог думає зробити це саме на мототехніці. Також останнім часом ворог активно завдавав авіаударів по околицях Торецька та наближених до нього населених пунктах", - повідомив Запорожець.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про загрозу наступу РФ на двох напрямках. Основна частина бойових зіткнень відбувається на Покровському і Торецькому напрямках.

Нагадаємо, раніше з'явився прогноз про те, чи може РФ захопити Харків, Суми, Запоріжжя. Занадто складним завданням виглядає також форсування Дніпра і захоплення Херсона.

Як писав Главред, раніше повідомлялося про загрозу захоплення плацдармів на Запоріжжі. Ворог намагається захопити певні плацдарми і панівні висоти.

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Торецьк Торецьк (у 1936-2016 роках - Дзержинськ) - місто в Бахмутському районі Донецької області, пише Вікіпедія. Після окупації росіянами Авдіївки саме Торецьк залишався найбільшим містом біля лінії фронту. До війни населення Торецька становило близько 35 тисяч осіб. Місто вважається однією з цілей ворога в рамках літнього наступу. Торецьк важливий тим, що він дає змогу вогнем контролювати позиції росіян, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ і виступає як плацдарм для подальшого наступу на захоплену росіянами Горлівку.

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