Жорін визнав, що Україна зараз програє війну: "не бачу нашої стратегії"

Ми не можемо утримати щодня позиції, ми не можемо утримати цілу низку населених пунктів, каже Жорін.

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Жорін: "ми щодня втрачаємо населені пункти" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основні тези Жоріна:

Україна щодня втрачає населені пункти

Україна не знає, як стабілізувати лінію фронту

Україна програє війну з Росією, оскільки ми щодня втрачаємо свої території. Таку думку в інтерв'ю для LIGA.net висловив заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін.

"Я не знаю, як можна зараз дивитися на карту DeepState і говорити, що ми не програємо. Я собі такого дозволити не можу. Ми втрачаємо населені пункти, а це означає, що ми програємо. Ми не можемо утримати щодня позиції, ми не можемо утримати цілу низку населених пунктів. І це відбувається не на одній ділянці фронту, а це відбувається по всій лінії фронту. Тобто це не просто тактичний успіх росіян біля Куп'янська, це ж успіхи по всій лінії фронту в нашого ворога. Відповідно, це наші поразки у вигляді того, як ми втрачаємо позиції, вимушено відступаємо", - зазначив Жорін. відео дня

Жорін вважає, що наразі Україна програє війну Росії.

"Можна буде говорити про те, що ми її не програємо хоча б на етапі стабілізації всієї лінії фронту і нашого планування звільнення окупованих територій. У цьому випадку можна буде говорити про те, що ми не програємо, про те, що у нас є перспективи, є плани, є стратегія. На даний момент я їх не бачу. Я не бачу з нашого боку взагалі стратегічного бачення щодо не тільки звільнення територій, а навіть як нам зупинити лінію фронту", - сказав заступник командира 3 ОШБр.

Свіжі новини з фронту

Як раніше повідомляв Главред, на Покровському напрямку російські війська ведуть активні атаки невеликими групами без використання важкої техніки, здебільшого вночі. Про це повідомив командир загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" Національної гвардії України Михайло Кмітюк.

Російські сили зосереджують свої зусилля на захопленні міста Покровськ у Донецькій області. Водночас 8 грудня українські військові перейшли в наступ і повернули втрачені раніше позиції в районі Великої Новосілки. Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, ця ділянка фронту не має критичного значення ні для України, ні для Росії, тому контроль над нею мало впливає на можливу облогу Покровська.

Український військовий Станіслав "Осман" Бунятов, командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" зазначив, що втрата Покровська може стати ключовим фактором у дестабілізації фронту на Дніпропетровщині.

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Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - Окремого полку спеціального призначення ЗСУ, що згодом перейшов до лав ССО.

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