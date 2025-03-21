Загроза наступу РФ на двох напрямках: прогноз генерала ЗСУ

На Херсонському напрямку російська армія намагається захопити острови на Дніпрі, каже Ігор Романенко.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 35 ОБрМП

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Нарожний прокоментував активізацію окупаційних військ на Запоріжжі

Росіяни намагаються захопити острови на Дніпрі

Військовий експерт Павло Нарожний прокоментував активізацію російських окупаційних військ у Запорізькій області.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, порівняно з іншими напрямками, Запорізький навряд чи є пріоритетним у ворога.

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"Можна відкрити зведення Генштабу і подивитися, де у нас основна частина бойових зіткнень. Вдень 120-150, з них понад 50 - це Покровськ і Торецьк. А Запоріжжя - це до 10 зіткнень, тобто це такий рівень активізації, як, скажімо, на Харківському напрямку. Це точно не генеральний наступ, не спроба прориву", - пояснив він.

Своєю чергою екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначив, що на Херсонському напрямку російська армія здебільшого займається тим, що захоплює острови на Дніпрі, але ЗСУ, перебуваючи на висотах, їх "збивають".

"На Херсонщині вони воюють за те, щоб захоплювати по Дніпру острови і організувати плацдарми. Наші на високому правому березі їх збивають із цих плацдармів, але наміри є", - пояснив він.

Раніше з'явився прогноз про те, чи може РФ захопити Харків, Суми, Запоріжжя. Надто складним завданням виглядає також форсування Дніпра і захоплення Херсона.

Нагадаємо, раніше з'явилися деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі. Знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком РФ.

Як повідомляв Главред, на Херсонщині росіяни намагаються рухатися вперед під завісою власних обстрілів. Бої ведуться постійно.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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