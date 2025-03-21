Загроза захоплення запорізьких плацдармів: у ЗСУ назвали напрямки російського наступу

Ворог намагається захопити певні плацдарми та панівні висоти.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 37 ОБрМП, 35 ОБрМП

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На Оріхівському напрямку росіяни намагаються захопити нові плацдарми

Ворог може здійснювати артилерійські обстріли передмість Запоріжжя

На Оріхівському напрямку росіяни намагаються захопити певні плацдарми та панівні висоти поблизу населених пунктів Степове та Лобкове, заявив представник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Звідти ворог може здійснювати артилерійські обстріли східних і південних передмість Запоріжжя, наголосив він у телеефірі, повідомляє Укрінформ.

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"Ворог намагається захопити певні плацдарми і панівні висоти, які розташовані біля населених пунктів Степове і Лобкове в тому напрямку, і вийти на так званий плацдарм, який там є. Це не тільки панівні висоти, це місце, звідки ворог може здійснювати й артилерійські обстріли з великокаліберної артилерії східних і південних передмість Запоріжжя", - розповів український офіцер.

За його словами, отримавши під контроль усю територію цих плацдармів, окупанти зможуть здійснювати вогневий вплив і на автомобільні та комунікаційні шляхи, які ведуть від Запоріжжя на схід України.

"Це саме ті місця, де можна також тримати під вогневим контролем і населені пункти Кам'янське, Степногірськ. Він (ворог. - ред.) хоче отримати певну тактичну перевагу, покращити своє тактичне становище для того, щоб надалі розвивати свої дії", - додав Волошин.

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Раніше з'явилися деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі. Знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Запоріжжя готується до оборони. У районі Запоріжжя є лінії оборони й українські підрозділи мають завдання з проведення оборонної операції.

Як писав Главред, у ЦПД зазначили, що російські окупаційні війська дійсно готуються до наступальних дій у Запорізькій області. Однак поки що загрози безпосередньо місту Запоріжжю немає, оскільки у ворога не вистачає ресурсів для проведення подібних операцій.

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Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

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