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Ворог відмовляється виконувати накази на ключовому напрямку: деталі від ЗСУ

Даяна Швець
11 грудня 2024, 20:00
968
ЗСУ вдається формувати передумови для того, щоб противника вибивати з вигідних для нього позицій, які він зайняв.
Путин, бунт
В РФ є проблеми з дисципліною у військах / Колаж: Главред, скріншот, Фото: Associated Press

Головне:

  • Піхота ворога не хоче виконувати бойові завдання
  • На шляху до Кругляківки в окупантів серйозні втрати
  • ЗСУ вдалося вибити агресорів з Кругляківського лісу

Останнім часом ЗСУ мають певні успіхи на Харківському напрямку - нещодавно нашим воїнам вдалося закріпитися на нових рубежах. На руку грає також і те, що ворог саботує накази командування.

Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

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"Певний час у противника були проблеми з дисципліною у військах: їхні бронегрупи, а також піхота відмовлялися виконувати бойові завдання. Як наслідок з’явилися у них у тилових частинах деякі підрозділи, це і "Ахмат", і інші, які уповноважені фізично впливати на представників російських окупаційних військ: відмовляєшся виконувати бойове завдання — будеш розстріляний", — пояснив командир батальйону.

Окрім цього, також Федоренко поділився обстановкою на Куп’янському напрямі на трьох дільницях фронту.

"Перше — це Кругляківка, куди противнику вдалося заскочити, і зараз він перебуває там у тимчасових укриттях. Це підвали, льохи, і там, де вдалося противнику підритися у місцевості, покритій хвойними зеленими насадженнями, а також у лісах. Для досягнення цього результату противник залучив 100 одиниць техніки за певний проміжок часу. Це відбувалося у розрізі півтора тижня. З цих 100 одиниць легкоброньованої техніки, тобто танки, БМП, Силами оборони було знищено 90. А 10 залишили театр бойових дій у підбитому стані", — повідомив Федоренко.

Зайти до Кругляківки окупантам не вдалось, до того ж, як пояснив військовий, вони зазнали серйозних втрат.

"Наведу приклад. У вузькій посадці довжиною 200 м, коли впало листя, ми нарахували 139 убитих тіл окупантів. Скільки їх під завалами і як багато цих посадок на шляху до Кругляківки — порахувати такі втрати у супротивника практично неможливо. Скажу так, дуже великі", — відзначив комбат.

Ба більше, російські окупанти намагаються продавити Сили оборони України і поблизу населеного пункту Загризового, однак також безрезультатно.

"Ворог мав за останні періоди невеликі тактичні результати щодо кількох позицій. Але Силам оборони вже зараз вдалося призупинити супротивника. Тобто він не може розширити цей клин", — розповів він.

Хорошою новиною є і те, що силами бригади оперативного призначення "Буревій" за підтримки бригади "Ахіллес" ворога вдалося вибити з Кругляківського лісу.

"Тобто ми говоримо не тільки про те, що вдається зупиняти супротивника, ми говоримо про те, що вдається формувати передумови для того, щоб противника вибивати з вигідних для нього позицій, які він зайняв", — звернув увагу Федоренко.

Однак російські війська,все ще намагаються просуватися в лівобережний Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий.

"Противник, попри те, що використовує все, що може — легку броню, високоманеврову техніку, дороги в деяких ділянках дозволяють це робити, не має успіху. У них був тимчасовий успіх, і це можна назвати, скоріше, не успіх, а як один із проявів "режиму-камікадзе", коли вони заскочили одним танком та двома БМП у лівобережний Куп’янськ і, як наслідок, вся техніка була знищена Силами оборони, як і штурмова піхота. Ті, що здалися, були взяті в полон, — розповів командир батальйону.

Ворог відмовляється виконувати накази на ключовому напрямку: деталі від ЗСУ
Що відомо про Куп’янськ / Инфографика: Главред

За словами Федоренка, російські війська намагаються виконати своє завдання на цьому дуже важкому напрямку, однак Силам оборони вдається тримати супротивника без втрати позицій.

"У районі Дворічного противник зайшов на правий берег річки Оскіл. Окремим групам противника під покровом туману вдалося перейти перший берег із двома основними завданнями. Перша — це інженерна розвідка для того, щоб зрозуміти, де потенційно можна знайти переправу. Ось тут уже йдеться про те, що противник намагався знайти ті місця, де потенційно можна навести переправу, і це вже можна було вважати повноцінним форсуванням. Але йому не вдалося цього зробити й противник зайняв певні позиції. Сили оборони вчасно визначили, де знаходиться противник, у якій кількості та за кілька днів повністю вибили російських окупантів на лівий берег. На сьогодні Новомлинськ повністю перебуває під контролем Сил оборони", — розповів Федоренко.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпилися на нових рубежах на Харківщині. Окрім цього, стало відомо, що у ворога втрати, а Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію.

Також в ЗСУ розповіли про хід боїв біля Покровська. Стало відомо, що Сили оборони намагаються відновити позиції на Покровському напрямку.

Окрім цього, у ЗСУ розкрили плани РФ щодо Запорізької області. Згідно з тактикою окупантів, бронетехніку, ймовірно, буде залучено в малій кількості, а з повітря буде прикриття авіацією та дронами.

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Хто такий Юрій Федоренко?

Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти.

9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

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