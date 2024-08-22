Штурмовики пішли в атаку: у ЗСУ розкрили деталі наступу на Харківщині

Українські штурмові групи на бронетехніці атакують ворожі позиції в Харківській області.

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Українські захисники перейшли в атаку на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Бійці підрозділів Сил оборони України перейшли до наступальних дій у Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram Третьої окремої штурмової бригади Сухопутних сил ЗСУ.

Як уточнюється в повідомленні, на відео зафіксовано перші кадри з наступу, який проходить "у повному розпалі".

відео дня

"Десь на Харківщині. Перші кадри наступу в повному розпалі. Деталі пізніше", - уточнюють українські захисники.

Зазначимо, що на відео зафіксовано, як українські штурмові групи на бронетехніці атакують ворожі позиції.

При цьому діями українських сил керують командири, які бачать ситуацію на полі бою завдяки дронам.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Дивіться відео - ЗСУ атакують у Харківській області:

/ Скріншот

Ситуація в Харківській області - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, щоЗСУ знищили бойовий потенціал РФ на Харківському напрямку. Окупанти не змогли провести повноцінний наступ на Харківському напрямку завдяки діям ЗСУ, тепер противнику варто виходити з цієї ділянки фронту.

Нагадаємо, раніше була названа головна проблема ЗСУ на Харківському напрямку. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

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