ЗСУ знищили бойовий потенціал РФ: що відбувається на Харківському напрямку

Окупанти не змогли провести повноцінний наступ на Харківському напрямку завдяки діям ЗСУ, тепер противнику варто виходити з цієї ділянки фронту.

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ЗСУ унеможливили наступ РФ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України

Сили оборони України унеможливили проведення окупаційними військами РФ наступу на Харківському напрямку. Тож тепер з військового погляду є безглуздим для ворога завдання утримувати бодай якісь населені пункти, що не мають стратегічного, чи хоча б оперативного значення.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, окупанти не можуть зараз розгорнути на Харківщині ударні угруповання для проведення наступу і реалізації поставлених перед ними задач.

"Це просто ділянки території, причому такі ділянки території, які навіть не підійшли до укріплення України на цьому напрямку. Вони застрягли буквально в смузі забезпечення", - каже він. відео дня

Грабський додав, що з військової точки зору російським силам потрібно забиратися геть, бо тримати своє угруповання на Харківщині немає сенсу. Але в армії РФ ефективність вимірюється в іншому - утриманні кожного клаптика української землі.

"Але якоїсь серйозної стратегічної загрози вони там не можуть становити, тому що той бойовий потенціал, який вони вклали в цей наступальний порив, був знищений українськими Силами оборони", - стверджує військовий експерт.

Він прогнозує, що у найближчий час триватимуть уповільнені бої задля створення видимості активності, спроби контратакувати та утримування значних, на думку ворога, українських підрозділів.

Хто такий Сергій Грабський Сергій Грабський – український військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та громадський діяч. Він народився 14 червня 1966 року в місті Тернопіль. В період з 1998 по 1999 рік працював у складі верифікаційної місії ОБСЄ в Косово. Там він займався забезпеченням життєдіяльності та супроводженням конвоїв місії. У березні 2009 року в складі тренувальної місії НАТО поїхав до Іраку. Отримав першим серед громадян України медаль Альянсу "За особливі заслуги". Брав участь у підготовці миротворчих контингентів ЗСУ, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, російська армія активно просувається на Донбасі. Зокрема, просуванню армії РФ у напрямку Покровська на Донеччині сприяє нестача живої сили в ЗСУ та рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.

Нещодавно стало відомо, що окупаційна армія РФ захопила Веселе на схід від Гродівки на Покровському напрямку Донецької області. Ворог тисне і продовжує домагатися тактичних успіхів.

Раніше стало відомо, що у травні та на початку червня 2024 року окупаційні сили в районі Часового Яру намагалися штурмувати позиції ЗСУ, використовуючи броньовані колони. Однак українські сили успішно знищували їх, тож останнім часом зі сторони ворога переважають піхотні штурми.

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