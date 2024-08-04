Армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту: деталі

Загарбники хочуть прорвати оборону захисників України. До боїв на Харківщині вони долучають іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту.

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Армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, міноборони РФ

Російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

Окупанти передали окремі позиції від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії. У той же час загарбники залучають до боїв на цьому напрямку іноземних добровольців, зокрема громадян Єгипту. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Харків" у своєму Telegram-каналі.

Також зазначається, що російські загарбники намагалися атакувати позиції захисників України у районі Глибоке, проте їм це не вдалося. У Лозовій Рудці окупанти евакуювали власні безповоротні втрати.

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За минулу добу, 3 серпня, відбулося шість бойових зіткнень. Ворог на цьому напрямку здійснив один ракетний та п’ять авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих авіаційних бомб. Крім цього, було здійснено 39 ударів дронами-камікадзе і 487 обстрілів позицій українських військових.

Також в ОТУ "Харків" розповіли, що сьогодні тривають чотири бойові зіткнення у районах Глибокого та Вовчанська.

"Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку російських окупантів", – йдеться у повідомленні.

Безповоротні та санітарні втрати окупантів за минулу добу становлять 99 осіб. Також загарбники втратили 38 одиниць техніки, 11 артилерійських систем, 6 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки та 16 дронів. Крім цього, українські військові за минулу добу знищили 56 укриттів особового складу та 1 пункт зберігання боєприпасів.

Війна в Україні – останні новини

Раніше у DeepState зазначали, що росіяни просунулись на Донецькому напрямку. За минулу добу загарбники просунулися у Часовому Яру, повідомили аналітики проєкту.

Також раніше в Повітряних силах вперше показали запуск ракет Storm Shadow по цілях у Криму. Битва за небо триває, адже цілодобово РФ атакує українців бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними БПЛА.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що Путін хоче зупинити підтримку України з боку Заходу, і пояснили задум диктатора. РФ, ймовірно, прагне використовувати іранських маріонеток для непрямої конфронтації із Заходом і впливати на процес прийняття рішень на Заході, зазначили в ISW.

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