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Військових РФ розстріляли в одному з ресторанів окупованого Херсона: двоє вбитих

20 червня 2022, 12:42

Російські військові замовляли шашлик в одному із закладів громадського харчування на набережній Херсона.

Кулемет, Херсон
Оперативна група відкрила вогонь по російським військовим у Херсоні, які приїхали в ресторан замовляти шашлик / Людмила Денісова / facebook.com/pressjfo.news

У захопленому Росією Херсоні розстріляли трьох російських військових, які замовляли собі шашлик в одному із закладів харчування на набережній. Одного поранено. Двоє вбитих. Про це заявили в Оперативному командуванні Південь.

Як повідомляє пресслужба командування в Facebook, днями в окупованому росіянами Херсоні співробітники оперативного підрозділу ворожих військ в одному із закладів харчування на набережній міста намагалися замовити шашлик. На місце прибула група, яка відкрила по них вогонь.

читайте такожПотужний вибух у окупованому Херсоні: партизани підірвали авто колаборанта-начальника в'язниці - ЗМІ"Днями в окупованому Херсоні співробітники оперативного підрозділу рашистських військ шикарно замовили собі в одному із закладів харчування на набережній міста шашлик. Враховуючи поведінку даних клієнтів, їх мародерське минуле і негідне походження, для обслуговування таких особливих гостей прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматної черги", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що двоє військових РФ вбиті. Одного поранено, він перебуває в лікарні в тимчасово окупованому Криму.

Ситуація у Херсоні

Збройні сили України проводять контрнаступальні дії у Херсонській області. Мер Мелітополя Іван Федоров раніше розповів, що українським військам вже вдалося досягти суттєвого просування і дістатися до кордонів захопленого Херсона. За його словами, найближчими тижнями місто буде звільнено від російської окупації.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що контратаки сил оборони України ще більше загрожуватимуть російським загарбникам у Херсоні. Успішні дії ЗСУ вже змусили окупантів сконцентруватися на утриманні своїх оборонних позиції вздовж південної осі.

Згідно з прогнозами фахівців, локальні атаки української армії дозволять відкидати російські війська, особливо вздовж кордону Херсонщини та Миколаївщини.

Дивіться відео ТСН – Жданов розповів про ситуацію з контратаками ЗСУ у напрямку Херсона

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