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Штурм РФ нарвався на щільний вогонь ЗСУ: окупанти відступили з втратами

9 липня 2022, 19:21

Всі спроби штурму противника українські захисники успішно відбили.

ЗСУ, війна в Україні
ЗСУ відбили ворожий штурм на Донбасі / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На Слов'янському напрямку із застосуванням артилерії російські окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування в напрямку Ізюм-Слов'янськ, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як йдеться у зведенні, опублікованому в Facebook, ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне.

"Всі спроби штурму противника в напрямках Довгеньке-Краснопілля, Пасіка-Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи", - уточнюється в повідомленні.

На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутися в напрямку Кочубеївка-Дементіївка. Українські бійці відсунули окупантів на раніше зайняті позиції.

На напрямку Мале Веселе-Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Волинському і Поліському напрямках істотних змін не відзначається. Для запобігання ведення розвідки прикордонних з Україною районів безпілотними літальними апаратами активізовано застосування комплексів радіоелектронної боротьби. Зберігається загроза ракетних і авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік від Володимирівки Сумської області.

На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік від шумів.

Провів повітряну розвідку БПЛА в Краматорському районі. Також загарбники зробили безуспішну спробу штурмових дій в напрямку Золотарівка-Верхньокам'янське. Точним вогнем бійці ЗСУ змусили окупантів розбігтися в районі Золотарівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках продовжив обстріл позицій українських військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовані авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата-Авдіївка. Безуспішно і з втратами відійшов.

Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Мар'їнки.

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Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили ще трьох російських окупантів – уродженців Республіки Кабардино-Балкарія.

В Україні ліквідували лейтенанта Степана Мамбергера, єфрейтора Артема Мамикіна та рядового Данила Дікова.

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