УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Окупантів вибивають: в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку

Юрій Берендій
26 лютого 2024, 18:45
В ЗСУ зазначили, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається динамічною.
Окупантів вибивають: в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку
Офіцер розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На захід від Авдіївки російські окупанти знищують все перед собою, проте Збройні сили України не дозволяють ворогам закріпитися на нових позиціях і вибивають їх звідти. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"На жаль, однією з основних переваг ворога залишається перевага в небі, перевага в авіації, і 45 ударів за минулу добу - це майже повністю ця цифра складається з керованих авіабомб", - повідомив Лиховій.

Він зазначив, що йдеться про перероблені радянські фугасні бомби, які можуть бути запущені з великої відстані від лінії розмежування. Це означає, що російські літаки можуть знаходитись за межами досяжності української протиповітряної оборони.

відео дня

"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика - 250, 500, тисяча і більше кілограмів, то руйнівні здатності цих бомб дуже великі. Вони просто перетворюють фортифікації і населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися", - вказує Лиховій.

Він також додав, що наші підрозділи іноді відступають зі займаних позицій, але важливо зауважити, що лінія фронту залишається динамічною, тому Сили оборони України виконують маневри, переходячи на більш захищені позиції.

Лиховій наголошує на тому, що ворог має перевагу в артилерії. За його словами, росіяни знищують все на своєму шляху, і потім їхні штурмові групи заходять в зруйновані населені пункти.

"Вони висаджуються як десант з бойових броньованих машин, але, при цьому, далеко не скрізь те, що росіяни показують як результат, як захоплені села і позиції, це таким і залишається, тому що їх звідти вибивають, їх знищують у великих кількостях", - наголосив Лиховій.

Хто такий Дмитро Лиховій

Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Таврійському напрямку українські сили посилюють оборонні лінії, щоб зупинити просування російських окупантів поблизу Авдіївки і завдати їм більших втрат, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський.

У районі населеного пункту Роботине Запорізької області підрозділи Сил оборони України розгромили ворожу колону, яка намагалася атакувати українські позиції. Чотири воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем висловив думку, що у другій половині цього року можна очікувати деяких змін на фронті в Україні. Однак для цього Україні необхідно отримати нові системи протиповітряної оборони і далекобійну зброю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

В Україну вривається справжня весна: де потеплішає до майже 20 градусів

В Україну вривається справжня весна: де потеплішає до майже 20 градусів

19:41 Синоптик
Ситуація складна: Україна може залишитися без снарядів вже влітку - Spiegel

Ситуація складна: Україна може залишитися без снарядів вже влітку - Spiegel

19:10 Україна
Польські фермери "шукатимуть" українське зерно на кордоні з Німеччиною і Литвою

Польські фермери "шукатимуть" українське зерно на кордоні з Німеччиною і Литвою

18:50 Світ
Всі головні новини

Популярне

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни 21891

Росія піде у великий наступ: майор ЗСУ назвав несподівані терміни

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога 19602

Росія може піти у наступ за межами фронту: сержант ЗСУ розкрив можливості ворога

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ 16027

Путін може ухвалити важливе рішення після виборів у РФ - майор ЗСУ

Замикають у вогняному мішку: Світан про важкі бої в Кринках 13778

Замикають у вогняному мішку: Світан про важкі бої в Кринках

Останні новини

20:52

Жерара Депардьє вп'яте звинуватили у зґвалтуванні

20:44

У військових колах оцінили озвучені Зеленським втрати ЗСУ в 31 тисячуВідео

20:17

Гороскоп на березень 2024 для Стрільців: астролог напророкувала важливі знайомства і романВідео

20:07

Як відмити силіконовий чохол від жовтизни: прості, але цікаві поради

20:03

Помер популярний український блогер-мільйонник Юрій Ворожко - йому було 32

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:57

Кому в Україні можуть скасувати виплати пенсії: роз'яснення Пенсійного фонду

19:44

Військовий пояснив, у чому складність ударів по Кримському мостуВідео

19:41

В Україну вривається справжня весна: де потеплішає до майже 20 градусів

19:31

У "Дії" з'являться нові документи: в Україні запустили пілотний проект

Реклама
19:10

Ситуація складна: Україна може залишитися без снарядів вже влітку - Spiegel

19:10

Місячний календар на 27 лютого: для кого критичний цей день

19:10

Сьогодні США здають Україну, а завтра - ТайваньПогляд

19:03

Знайти помилку на картинці за 9 секунд зможуть не всі: загадка для найкмітливіших

18:50

Польські фермери "шукатимуть" українське зерно на кордоні з Німеччиною і Литвою

18:49

"Найкраща мама в світі": старша дочка Ольги Фреймут ніжно привітала її з днем народження

18:49

Відразу 55 путіністів: нові жорсткі санкції проти артистів РФ

18:46

"Багато жінок підуть на війну": Тамерлан висловився про жіночу мобілізацію

18:45

Окупантів вибивають: в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку

18:16

Чоловіки будуть носити на руках: шикарний рецепт смачного салату "Чоловіче щастя"Відео

18:14

FAVBET передав прикордонникам 60 млн грн для будівництва ешелонованих ліній оборони

Реклама
17:57

Українці зможуть отримувати гроші після покупок: президент анонсував нову програму

17:50

РосЗМІ знайшли батька вбитого пілота Кузьмінова: той у висловлюваннях не стримувався

17:31

Дуже важлива прикмета 27 лютого: чому обов'язково потрібно завісити вікна шторами

17:25

Україна наздогнала росіян у виготовленні дронів-камікадзе - міністр Камишин

16:56

"Які ж жахливі": син Монатіка потрапив до лікарні

16:48

Як пережити розставання: що не варто робити відразу після розриву

16:45

Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину

16:42

Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків

16:42

Фіцо ввижаються плани НАТО і ЄС розмістити в Україні війська

16:42

Військова допомога від ЄС: Зеленський розповів, скільки снарядів отримала Україна

16:39

Потужний удар ЗСУ: бригадний генерал розкрив великі втрати РФ на сході

16:29

Як прибрати пляму від вина на білому одязі: найпростіший і швидкий спосіб

16:23

Заробив понад 65 млн грн: чоловік прослуховував дружину і несподівано розбагатів

16:21

"Коли вони додали це?": власники iPhone виявили секретну функцію телефону

16:14

Великі борги за комуналку: як можуть покарати боржників

16:01

Алла Костромічова відверто розповіла, чи повернеться в Україну

15:57

"Будуть більші паузи між атаками": у ЗСУ описали наслідки для РФ втрати ще одного А-50

15:54

"Ми досягнемо сталого миру": сержант ЗСУ назвав умову закінчення війни

15:37

Потрібні 2 умови: топ-генерал розповів, коли зміниться ситуація на фронті

15:36

Бронеколона у вогні: українські захисники розгромили штурмовиків РФ на півдніВідео

Реклама
15:35

Пожежа через плойку: як не допустити дуже неприємної ситуаціїВідео

15:35

Путін "приєднав" українські території до "південного округу" Росії

15:24

Експерт з сантехніки назвав помітну деталь, яка може призвести до катастрофи

14:47

Головоломка для тих, у кого чудова кмітливість: треба за 4 секунди знайти смайлик

14:46

"Немає втечі, є виснаження": офіцер пояснив відхід ЗСУ з Ласточкиного

14:41

"Скільки їх": Сумська висловилася після скандалу з її дочкою

14:41

"Україна може закінчити війну на своїх умовах": Зеленський звернув увагу на важливу детальВідео

14:39

"Не закінчиться швидко": глава Чехії дав тривожний прогноз щодо війни в Україні

14:38

Рекордна світова акція до 24 лютого: понад 100 подій у 69 країнах

14:36

"Це не прогулянка чи кураж": Тополя зізнався, чи готовий повернутися на фронт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти