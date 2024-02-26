Окупантів вибивають: в ЗСУ розповіли про успіх на Авдіївському напрямку

В ЗСУ зазначили, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається динамічною.

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Офіцер розповів про ситуацію на Авдіївському напрямку / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На захід від Авдіївки російські окупанти знищують все перед собою, проте Збройні сили України не дозволяють ворогам закріпитися на нових позиціях і вибивають їх звідти. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

"На жаль, однією з основних переваг ворога залишається перевага в небі, перевага в авіації, і 45 ударів за минулу добу - це майже повністю ця цифра складається з керованих авіабомб", - повідомив Лиховій.

Він зазначив, що йдеться про перероблені радянські фугасні бомби, які можуть бути запущені з великої відстані від лінії розмежування. Це означає, що російські літаки можуть знаходитись за межами досяжності української протиповітряної оборони.

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"А оскільки бойова частина цих бомб дуже велика - 250, 500, тисяча і більше кілограмів, то руйнівні здатності цих бомб дуже великі. Вони просто перетворюють фортифікації і населені пункти на суцільні руїни, де немає за що триматися", - вказує Лиховій.

Він також додав, що наші підрозділи іноді відступають зі займаних позицій, але важливо зауважити, що лінія фронту залишається динамічною, тому Сили оборони України виконують маневри, переходячи на більш захищені позиції.

Лиховій наголошує на тому, що ворог має перевагу в артилерії. За його словами, росіяни знищують все на своєму шляху, і потім їхні штурмові групи заходять в зруйновані населені пункти.

"Вони висаджуються як десант з бойових броньованих машин, але, при цьому, далеко не скрізь те, що росіяни показують як результат, як захоплені села і позиції, це таким і залишається, тому що їх звідти вибивають, їх знищують у великих кількостях", - наголосив Лиховій.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Таврійському напрямку українські сили посилюють оборонні лінії, щоб зупинити просування російських окупантів поблизу Авдіївки і завдати їм більших втрат, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський.

У районі населеного пункту Роботине Запорізької області підрозділи Сил оборони України розгромили ворожу колону, яка намагалася атакувати українські позиції. Чотири воїни бригади "Спартан" Гвардії Наступу зупинили штурмову колону, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем висловив думку, що у другій половині цього року можна очікувати деяких змін на фронті в Україні. Однак для цього Україні необхідно отримати нові системи протиповітряної оборони і далекобійну зброю.

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