Аж до літа: в Раді хочуть продовжити термін проходження ВЛК для обмежено придатних

У Комітеті готують відповідний законопроєкт зі змінами.

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В Україні планують продовжити термін для проходження ВЛК "обмежено придатним" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Термін для проходження ВЛК "обмежено придатним" може бути подовжений до 5 червня

Наразі Комітет реєструє відповідний законопроєкт

В Україні працюють над продовженням терміну для повторного проходження військово-лікарської комісії військовозобов’язаними, які визнані обмежено придатними до служби. Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в коментарі РБК-Україна.

Наразі ця ініціатива знаходиться на етапі законопроєкту, який проходить реєстраційні процедури. Після його реєстрації з ним можна буде ознайомитися.

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За даними ЗМІ, в документі фігурує дата 5 червня.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram теж написав, що Комітет нацбезпеки та оборони реєструє законопроєкт про продовження терміну проходження ВЛК для "обмежено придатних" до початку літа.

За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, термін для обовʼязкового проходження ВЛК "обмежено придатним" дійсно планують продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк можуть перенести на початок червня 2025 року.

Вона додала, що обовʼязок проходити ВЛК не стосується "обмежено придатних" осіб до 25 років.

Верещук закликала народних депутатів підтримати даний законопроєкт.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, речниця Черкаського обласного ТЦК Аліна Кривошея повідомила, що громадяни, які мають статус "обмежено придатні", повинні до 5 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію. В іншому разі їм загрожує штраф: від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Також в Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, направлення можна буде згенерувати через Єдиний державний реєстр призовників та отримати у додатку "Резерв+".

Як писав Главред, електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних будуть доступними у мобільному застосунку Резерв+ з 31 січня.

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Хто така Ірина Верещук Ірина Андріївна Верещук, до шлюбу - Луцик (30 листопада 1979, Рава-Руська, Львівська область) — українська політична й державна діячка, віцепрем'єр-міністр - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з 4 листопада 2021 року. Народна депутатка України IX скликання від партії Слуга народу (29 серпня 2019 - 4 листопада 2021). Голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Представляла Уряд у ВРУ з 4 вересня до 15 листопада 2019-го, була міським головою Рави-Руської (2010—2015). Кандидатка на посаду міського голови Києва від партії "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року.

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