Як відмовитися від висновку ВЛК: адвокат назвала простий порядок дій

Адвокат пояснила, що робити військовозобов'язаному, у разі ігнорування ВЛК наявних протипоказань.

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В Україні триває мобілізація в армію / УНІАН

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На медкомісії потрібно пред'явити всі документи

Відмову від призову мають фіксувати правоохоронці

Партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк прокоментувала питання проходження медкомісії військовозобов'язаними.

"Якщо людину оглядають певні фахівці, треба одразу надавати всі медичні документи й заявляти про те, що щось не зазначили", - наголосила вона в інтерв'ю Главреду.

Наприклад, у разі ігнорування наявних протипоказань, тоді потрібно одразу писати письмову скаргу до ВЛК вищого рівня, а також письмово повідомляти ТЦК і СП про адміністративне оскарження висновку ВЛК, каже юристка.

/ фото: Главред

"Також, не підписувати жодних документів, не читаючи. Посадові особи ТЦК і СП не можуть силою примусити людину підписати документи або зробити це за неї, а в разі якщо здійснюватиметься фізичний тиск, то також потрібно подавати аргументовані скарги, інколи навіть треба викликати поліцію і бажано мати адвоката, який реагуватиме на порушення та протиправні дії", - пояснила вона.

У разі фіксації в ТЦК і СП відмови особи від призову на військову службу за мобілізацією, відповідна інформація має передаватися до правоохоронних органів для початку досудового розслідування кримінального провадження, уточнила адвокатка.

"І навіть якщо таке станеться, то під час досудового розслідування ви зможете пояснювати, що з вашого боку жодного умислу на вчинення протиправних дій не було. Натомість були порушення, які ви почали оскаржувати. Перспектива такого кримінального провадження невелика, і чим більше з вашого боку буде документів і письмових скарг, тим більшою буде ймовірність, що ніхто вас незаконно не притягне до відповідальності", - додала Карплюк.

Хто така Лідія Карплюк Лідія Романівна Карплюк - адвокат, партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & partners". Стаж адвокатської діяльності більше 7 років. Проживає та практикує у Києві.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомляв Главред, раніше свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

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