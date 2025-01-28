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ВЛК без черг: в Міноборони назвали дату запуску електронних направлень

Руслана Заклінська
28 січня 2025, 21:32оновлено 28 січня, 22:38
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Спочатку послуга доступна для тих, хто хоче пройти медогляд за власною ініціативою, розповіла Катерина Черногоренко.
ВЛК без черг: в Міноборони назвали дату запуску електронних направлень
Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ запустять 31 січня / Колаж: Главред, фото: скрsіншот з відео на YouTube, УНІАН

Головне:

  • З 31 січня у застосунку "Резерв+" можна отримати електронні направлення на ВЛК
  • Спочатку послугою можуть скористатися ті, хто хоче пройти медогляд добровільно
  • Надалі її розширять на громадян, які отримали повістку

З 31 січня у мобільному застосунку Резерв+ стане доступною функція отримання електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК). Тестування послуги розпочалося 28 січня. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, спочатку послуга буде доступною для громадян, які бажають пройти медичний огляд за власною ініціативою. Надалі її розширять на всіх громадян, які отримали повістку для проходження ВЛК.

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Черногоренко підкреслила, що реформа ВЛК не обмежується лише впровадженням електронних направлень. У планах також:

  • Інтеграція інформаційних систем МОЗ і Міноборони. Це дозволить об’єднати дані та спростити обмін інформацією.
  • Можливість самостійного вибору медичного закладу. Українці зможуть обирати, де проходити ВЛК, що зробить процес більш зручним.

"Усе для того, щоб процес був зручним і прозорим. А рішення щодо придатності розглядалися незалежно й анонімно", - пояснила вона.

Проходження ВЛК в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні скасовано статус "обмежено придатний до військової служби". До 4 лютого 2025 року всі, хто раніше мав цей статус, зобов’язані пройти повторну ВЛК для уточнення придатності. За новими правилами, статус "обмежено придатний" замінено на такі категорії, як "придатний до служби", "тимчасово непридатний" або "непридатний".

Також в Україні запроваджують електронні направлення на ВЛК для військовозобов’язаних. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, направлення можна буде згенерувати через Єдиний державний реєстр призовників та отримати у додатку "Резерв+".

Як повідомляв Главред, заступниця керівника ОП Ірина Верещук нещодавно заявила, що для завершення проходження ВЛК "обмежено придатним" українцям потрібно ще щонайменше три місяці через обмежену пропускну здатність комісій.

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Хто така Катерина Черногоренко?

Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік).

В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.

З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).

27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.

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