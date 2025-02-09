Штраф 34 тисячі та позбавлення прав: в Україні вводять нові покарання для водіїв

Новий законопроєкт передбачає штрафи до 34 тисяч з подальшим позбавленням прав за надмірний шум автомобіля, зазначає експерт.

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Українським водіям загрожує новий штраф до 34 тисяч гривень / Колаж Главред, фото: УНІАН

Що відомо про новий законопроект:

В Україні можуть почати штрафувати водіїв за надмірний шум автомобіля

Покарання за порушення закону передбачає штрафи до 34 тисяч гривень та позбавлення прав

Наразі в поліції немає достатньо технічних засобів для вимірювання шуму

В Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв, чиї автомобілі створюють надмірний шум. Законопроєкт №9564 передбачає суттєві санкції, зокрема штрафи до 34 000 гривень і можливе позбавлення водійських прав. Про це повідомив експерт з адвокації Микола Ільчук в ефірі Київ24.

За його словами, за перше порушення передбачено штраф у 17 000 гривень. У разі повторного порушення поліція складає протокол, який направляється до суду, де може бути призначено штраф у 34 000 гривень із позбавленням права керування.

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"Перший раз мав би якось пояснити, що такого робити не можна, а наступного разу рішення суд має приймати. Йдеться саме про експлуатацію з порушенням рівня шуму", - вказує він.

Микола Ільчук наголошує, що незалежно від моделі автомобіля, якщо він перевищує допустимий рівень шуму під час експлуатації, водія можуть притягнути до відповідальності.

Дивіться відео про те, як штрафуватимуть за надмірний шум автомобіля:

Фото: скріншот

"При цьому теж є певні ризики, тому що є певні транспортні засоби, в тому числі військова техніка в нас їздить, яка може порушувати ці шумові обмеження, звичайно, логічно, тому що це не є легковий транспорт. І якось про це не дуже подумали", - говорить він.

Експерт зазначає, що законопроєкт має правильну і важливу мету — позбутися в населених пунктах нічних дрифтерів із гучними вихлопами, які створюють шум, схожий на звук дронів-камікадзе. Водночас він підкреслює, що закон має бути виписаний так, щоб уникнути проблем для водіїв, які не порушують правил.

"Йдеться про так званий техогляд, який у нас колись для приватних легкових автомобілів був давно скасований. І швидше всього, що цей техогляд не буде повернутий швидше, ніж в нас закінчиться війна", - додає експерт.

Ільчук також зауважив, що впровадження такого механізму є складним з технічної точки зору. Попри взяті Україною зобов’язання перед ЄС щодо повернення обов’язкового техогляду, наразі у поліцейських немає ні правових підстав, ні необхідних технічних засобів для вимірювання рівня шуму. Саме через ці складнощі законопроєкт досі не розглянуто, припускає він.

"Закупити прилади це ще пів біди, а написати під ці прилади інструкцію, як саме це має відбуватися, навчити всіх поліцейських ними користуватися. Це може бути дуже довго і дуже непросто", - резюмував він.

Штрафи в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні можуть ввести нові штрафи для водіїв, чиї авто створюють надмірний шум. Законопроєкт №9564 передбачає значні фінансові стягнення, які можуть сягати 34 000 гривень. Окрім штрафів, порушникам загрожує позбавлення водійських прав.

До ухвалення законопроєкту №12457 територіальні центри комплектування не застосовуватимуть штрафи та не оголошуватимуть у розшук тих, хто не встигне пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого. Про це повідомила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

Штрафи за незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю потрібно збільшити, оскільки нинішній розмір у 2 000 гривень є недостатнім і може зрости в кілька разів. Таку думку висловила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

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