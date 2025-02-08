Сума покарання до 34 000 гривень: в Україні вводять нові штрафи для водіїв

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- В Україні пропонують жорсткі санкції за гучні автомобілі
- За надмірний шум доведеться заплатити до 34 000 грн
В Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв, чиї автомобілі створюють надмірний шум. Законопроєкт №9564 передбачає суттєві стягнення, пише Главред.
Сума покарання може досягати 34 000 гривень. Однак, окрім фінансових санкцій, порушникам загрожує позбавлення водійських прав.
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що деякі водії свідомо встановлюють на свої авто спеціальне обладнання, яке значно підвищує гучність двигуна. Це і стало причиною ініціативи щодо запровадження штрафів.
Крім фінансового покарання, законопроєкт передбачає можливість позбавлення водійських прав на термін від трьох до шести місяців.
Водночас у документі уточнюється, що в окремих випадках повторне порушення може каратися лише штрафом без додаткових обмежень.
Штрафи та заборони для водіїв - останні новини
Нещодавно експерти пояснювали, без яких двох речей водіям не можна сідати за кермо. Часом навіть досвідчені водії можуть не знати цього правила дорожнього руху.
Окрім цього пояснювалося, чому в Німеччині не можна їздити на авто з напівпорожнім баком. В цій країні, як виявилось, висувають вкрай суворі вимоги щодо технічного стану їхніх автомобілів.
Також розповідалося, де водіїв можуть покарати за верхній одяг. Існують всі шанси "влетіти" у штраф у розмірі близько 5100 гривень.
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Чому через порушення шумових норм водіям загрожують штрафи?
Через порушення шумових норм водіям загрожують штрафи з кількох причин, які пов’язані як із загальним комфортом громадян, так і з особливими умовами воєнного стану в Україні.
Ось основні причини:
- Порушення громадського спокою
- Загроза безпеці під час воєнного стану
- Негативний вплив на здоров’я та екологію
- Боротьба з незаконним тюнінгом
- Запровадження суворих покарань
Таким чином, штрафи за порушення шумових норм впроваджуються для захисту громадського спокою, зменшення стресу в умовах війни та покращення екологічної ситуації в містах.
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