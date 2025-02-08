Сума покарання до 34 000 гривень: в Україні вводять нові штрафи для водіїв

В Україні вводять жорсткі покарання для порушників.

https://glavred.net/auto/summa-nakazaniya-do-34-000-griven-v-ukraine-vvodyat-novye-shtrafy-dlya-voditeley-10637915.html Посилання скопійоване

Українцям загрожують нові штрафи / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Головне:

В Україні пропонують жорсткі санкції за гучні автомобілі

За надмірний шум доведеться заплатити до 34 000 грн

В Україні можуть запровадити нові штрафи для водіїв, чиї автомобілі створюють надмірний шум. Законопроєкт №9564 передбачає суттєві стягнення, пише Главред.

Сума покарання може досягати 34 000 гривень. Однак, окрім фінансових санкцій, порушникам загрожує позбавлення водійських прав.

відео дня

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що деякі водії свідомо встановлюють на свої авто спеціальне обладнання, яке значно підвищує гучність двигуна. Це і стало причиною ініціативи щодо запровадження штрафів.

Крім фінансового покарання, законопроєкт передбачає можливість позбавлення водійських прав на термін від трьох до шести місяців.

Водночас у документі уточнюється, що в окремих випадках повторне порушення може каратися лише штрафом без додаткових обмежень.

Штрафи та заборони для водіїв - останні новини

Нещодавно експерти пояснювали, без яких двох речей водіям не можна сідати за кермо. Часом навіть досвідчені водії можуть не знати цього правила дорожнього руху.

Окрім цього пояснювалося, чому в Німеччині не можна їздити на авто з напівпорожнім баком. В цій країні, як виявилось, висувають вкрай суворі вимоги щодо технічного стану їхніх автомобілів.

Також розповідалося, де водіїв можуть покарати за верхній одяг. Існують всі шанси "влетіти" у штраф у розмірі близько 5100 гривень.

Більше новин для автомобілістів:

Чому через порушення шумових норм водіям загрожують штрафи? Через порушення шумових норм водіям загрожують штрафи з кількох причин, які пов’язані як із загальним комфортом громадян, так і з особливими умовами воєнного стану в Україні. Ось основні причини: Порушення громадського спокою

Загроза безпеці під час воєнного стану

Негативний вплив на здоров’я та екологію

Боротьба з незаконним тюнінгом

Запровадження суворих покарань Таким чином, штрафи за порушення шумових норм впроваджуються для захисту громадського спокою, зменшення стресу в умовах війни та покращення екологічної ситуації в містах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред