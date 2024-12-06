В Україні можуть збільшити до 16 тис грн один зі штрафів для водіїв

У ВР розглядають можливість збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю.

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В Україні можуть збільшити розмір одного зі штрафів / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Вікіпедія

Коротко:

Зараз сума штрафу - близько 2 000 гривень

Водії паркуються в непризначених для цього місцях

Паркомісць в Україні недостатньо

В Україні необхідно збільшити штрафи за незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю, які такої не мають. Сума штрафу до 2 000 гривень, що діє зараз, недостатня і може зрости в рази. Таку думку висловила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише NV Бізнес.

За її словами, транспортна інфраструктура великих міст і особливо столиці наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу в місцях для паркування. Відтак, ситуація з паркуванням авто в місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються в непризначених для цього місцях і особливо - на місцях для паркування людей з інвалідністю.

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"Щоб якось виправляти цю ситуацію в нових державних будівельних нормах, які почали діяти ще до війни, було передбачено збільшення паркомісць під час зведення об'єктів житлової нерухомості. Але забудовники, які намагаються зменшити свої витрати, іноді цю норму ігнорують. Відтак - паркомісць недостатньо і люди змушені паркуватися там, де можуть. Наприклад, на місцях, призначених для людей з інвалідністю", - пояснила Шуляк.

"Нести реальну відповідальність мають як ті, хто зводить будинки без потрібної кількості паркомісць, так і ті, хто внаслідок цього паркується не там, де треба. Зараз штрафи можуть становити до 2 тис грн, але як показує практика, цього мало. При цьому, європейська практика - до 370 євро (близько 16 000 гривень, - ред.). Водночас, нам слід подбати і про збільшення кількості паркомісць для людей з інвалідністю. У комплексі це сприятиме вирішенню проблеми", - впевнена Шуляк.

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