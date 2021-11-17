Штам Дельта "косить" українців тисячами: вчені виявили 11 варіантів вірусу

Вчені озвучили результати дослідження / Фото Reuters

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики провели дослідження і виявили 11 різних варіантів штаму "Дельта" в Україні.

Дослідження було проведено на замовлення Ради національної безпеки і оборони України, повідомляти прес-служба ІМБГ.

"Майже в 60% зразків - "материнський" варіант "Дельти" B.1.617.2, так званий індійський. У той же час вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", що походять з США, Великобританії та інших країн Європи, а також з Африки",- йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в жовтні вчені досліджували 75 зразків, зібраних у хворих від 13 до 85 років в кінці вересня. Зразки були взяті у хворих коронавірусом в різних регіонах країни. Майже всі пацієнти (95,6%) були госпіталізовані з середньою і важкою формою.

читайте такожЯк врятуватися від небезпечного штаму Дельта: Комаровський дав просту порадуЗгідно з даними дослідження, у червні-серпні 2021 року штам "Дельта" був виявлений лише в половині досліджуваних зразків, решта-штам "Альфа", так званий британський варіант, який почав широко поширюватися на початку 2021 року.

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"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами в ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині і реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше поширюються. Існуючі вакцини дієві проти цих штамів. Закликаю всіх якнайшвидше вакцинуватися", - заявив керівник проекту, директор Інституту молекулярної біології та генетики, академік Михайло Тукало.

Нагадаємо, раніше голова приватної клініки та радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький розписав, як по днях протікає COVID - 19 у заражених штамом Дельта.

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