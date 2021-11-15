Академік розповів про небезпеку штаму коронавірусу Дельта

Люди не одразу можуть зрозуміти, чи то вони захворіли на коронавірус, чи то це просто застуда.
Академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко розповів про особливості штаму коронавірусу Дельта, який циркулює в Україні.
Як зазначив учений ефірі програми Сніданок з 1+1, штам Дельта зовсім схожий на початковий COVID-19.
"Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання і симптоми трохи відрізняються від тих, що були раніше. Штам Дельта дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Люди не одразу можуть зрозуміти, чи то вони захворіли на коронавірус, чи то це просто застуда", - зазначив Комісаренко.
За словами академіка активуються віруси, раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель. Втім, зазначає Комісаренко, у багатьох випадках хворі вже не втрачають нюх і продовжують відчувати смак.
"Начебто це інше захворювання. Я думаю, це загальний принцип у світі, який дозволяє поширюватися вірусу", — вважає Комісаренко.
Як повідомляв Главред, раніше голова приватної клініки і радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький заявив, що зараз на перебіг COVID-19 орієнтуватися досить складно. За його словами, у пацієнта може бути як псевдолегкий, так і важкий перебіг хвороби, а зниження температури не завжди свідчить про поліпшення стану.
Також Жиравецький розповів, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта і коли є ризик потрапити в реанімацію.
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