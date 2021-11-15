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Академік розповів про небезпеку штаму коронавірусу Дельта

15 листопада 2021, 09:24

Люди не одразу можуть зрозуміти, чи то вони захворіли на коронавірус, чи то це просто застуда.

коронавірус
Штам коронавірусу Дельта дуже агресивний / Фото Reuters

Академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко розповів про особливості штаму коронавірусу Дельта, який циркулює в Україні.

Як зазначив учений ефірі програми Сніданок з 1+1, штам Дельта зовсім схожий на початковий COVID-19.

"Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання і симптоми трохи відрізняються від тих, що були раніше. Штам Дельта дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Люди не одразу можуть зрозуміти, чи то вони захворіли на коронавірус, чи то це просто застуда", - зазначив Комісаренко.

За словами академіка активуються віруси, раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель. Втім, зазначає Комісаренко, у багатьох випадках хворі вже не втрачають нюх і продовжують відчувати смак.

"Начебто це інше захворювання. Я думаю, це загальний принцип у світі, який дозволяє поширюватися вірусу", — вважає Комісаренко.

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Як повідомляв Главред, раніше голова приватної клініки і радник Львівського міського голови з медичних питань Тарас Жиравецький заявив, що зараз на перебіг COVID-19 орієнтуватися досить складно. За його словами, у пацієнта може бути як псевдолегкий, так і важкий перебіг хвороби, а зниження температури не завжди свідчить про поліпшення стану.

Також Жиравецький розповів, як по днях протікає COVID-19 у заражених штамом Дельта і коли є ризик потрапити в реанімацію.

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