Під Запоріжжям боєць ЗСУ на свій день народження збив "Іглою" відразу три вертольоти окупантів

Збитий вертоліт окупантів / скріншот з відео

Боєць Збройних сил України збив з переносного зенітного-ракетного комплексу "Іглою" відразу три окупантських вертольоти (два "Ка-52" і один "Мі-8) поблизу Запоріжжя. Про це написали представники Генштаб ЗСУ. Причому стверджується, що цьому солдату всього лише днем раніше показали, як саме потрібно стріляти з "Ігли".

"У Запорізькій області 21 квітня були знищені три російські вертольоти. Збили з "голки". Збив молодий хлопець, якому за день до цього показали, як цим апаратом користуватися. Сталося це в його день народження", –заявив командир підрозділу, воїн якого знищив "Ка-52".

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Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

Екіпаж ворожого літального засобу загинув на місці, йдеться в пресцентрі даної військової частини.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

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