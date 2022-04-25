Заблукали і тепер у землі: бригада ЗСУ розмолотила на попіл велику групу окупантів

Окупанти / Міноборони України

В Україні солдати з 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили групу російських окупантів, які намагалися пробратися на підконтрольну ЗСУ територію. Про це повідомили представники пресслужби українського Міноборони.

За їхніми даними, російські військові злочинці заблукали в українських степах.

"Росіянам пощастило, що їх зустріли військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка і гостинно вказали їм вірний напрямок. І не просто показали, а й проконтролювали, щоб ті знову не заблукали і вже точно дісталися місця призначення", — підкреслили офіцери Міноборони.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося на півдні України ЗСУ провели успішні операції щодо звільнення п'яти населених пунктів.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники порушують права і свободи цивільних. Зокрема, населені пункти, де окупанти планують провести так звані "референдуми", закриті на виїзд і в'їзд, розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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