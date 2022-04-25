"Я стільки трупів не бачив ніколи": російський окупант розповів, як ЗСУ "покришили" їх у Чорнобаївці

Російський окупант розповів, як ЗСУ "покришили" їх у Чорнобаївці/ Reuters

Російський окупант, який перебуває на Херсонщині, розповів своєму другу з Росії, що військових РФ в Україні "вбивають пачками".

За його словами, у Чорнобаївці вони потрапили просто у пекло і змушені були відступати з великими втратами. Відповідне листування окупанта оприлюднила Служба безпеки України.

"Тут повний… Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів ніколи не бачив. Ми декілька тижнів тому відійшли з Чорнобаївки, там суцільне пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі й уявити не можеш. Там не одна БТГ (батальйонно-тактична група – ред.) залишилася назавжди", – розповів окупант.

При цьому його співрозмовник спочатку не повірив у все сказане. Він почав стверджувати, що російські ЗМІ говорять про нібито "перемоги" військових РФ і про те, що вони можуть "захопити Київ до 9 травня".

"Я дивився новини по телевізору. То, наскільки я зрозумів, у нас успіхи там. До 9 травня Київ візьмемо", – відповів окупанту його товариш.

Російський окупант почав це заперечувати. Також він розповів, що військові РФ зараз так бояться, що закопують пересувні пункти управління (ППУ) на рівні з землею.

"Ти уявляєш собі, яка це яма? Якщо туди попаде, вона стане для нас братською могилою", – зазначив окупант.

Раніше експерт Андрій Ілларіонов зазначав, що не варто применшувати військовий потенціал країни-агресора РФ. Попри те що в російській армії чимало мародерів і ґвалтівників, ця армія, як і раніше, добре озброєна, каже він.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ще одного командира російської армії, який керував інженерно-саперним полком. Полковник Михайло Нагамов уже прибув додому в Росію серед 200-х.

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