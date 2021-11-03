Школяр два роки знущався над дівчинкою у Тернополі: його матір оштрафували

Суд у Тернополі виніс свій вердикт / rubryka.com

У Тернополі суд оштрафував матір школяра, який протягом двох років знущався над дівчинкою. Жінка розкаялася за витівки свого сина.

В рішенні суду сказано, що 7 вересня 2021 року неповнолітній вчинив булінг психологічного характеру, в результаті чого було завдано шкоди психологічному здоров'ю учениці. Подібні дії школяр здійснював систематично протягом двох років.

Мати учня заявила, що повністю розуміє зміст роз'яснених їй прав, винною себе у вчиненому адміністративному правопорушенні визнала повністю і щиро розкаялася у скоєному.

читайте такожУ Кривому Розі школярка потрапила до лікарні через булінг з боку директора: всі подробиціЖінку оштрафували 1020 гривень. Такий їй необхідно сплатити судовий збір у розмірі 454 гривень.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні учень дев'ятого класу знущався над восьмикласником - на це намагалися вплинути вчителі та батьки, однак це не дало жодного результату. Тому на нього склали протокол.

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