У Херсоні школяр систематично знущався над дітьми та вчителями

У Херсоні школяр знущався над восьмикласником / УНІАН

У Херсоні учень дев'ятого класу знущався над восьмикласником - на це намагалися вплинути вчителі та батьки, однак це не дало жодного результату. Тому на нього склали протокол, повідомили у пресслужбі Національної поліції області.

Школяр систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу та іншими дітьми. Зокрема, на нього намагалися вплинути батьки і вчителі, проте жодного результату це не дало. Тому керівник навчального закладу змушена була повідомити про булінг до поліції.

У поліції розповіли, що правоохоронці поспілкувалися з обома хлопцями, їхніми батьками, однокласниками дітей та керівництвом школи. У підсумку всі підтвердили, що кривдник має запальний характер, чіпляється до дітей, провокує на конфлікти, ображає і може штовхнути.

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Також він з неповагою ставиться до вчителів і висловлювався на їхню адресу нецензурними словами. Однак, сам буллер ніяк не пояснив причини своїх дій.

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За фактом події правоохоронці склали на школяра адмінпротокол за ст. 173-4 ("булінг учасника освітнього процесу") КУпАП.

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