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У Херсоні школяр систематично знущався над дітьми та вчителями

21 жовтня 2021, 20:51

Школяр систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу та іншими дітьми.

школа, коронавірус
У Херсоні школяр знущався над восьмикласником / УНІАН

У Херсоні учень дев'ятого класу знущався над восьмикласником - на це намагалися вплинути вчителі та батьки, однак це не дало жодного результату. Тому на нього склали протокол, повідомили у пресслужбі Національної поліції області.

Школяр систематично знущався і здійснював психологічне насильство над учнем молодшого класу та іншими дітьми. Зокрема, на нього намагалися вплинути батьки і вчителі, проте жодного результату це не дало. Тому керівник навчального закладу змушена була повідомити про булінг до поліції.

У поліції розповіли, що правоохоронці поспілкувалися з обома хлопцями, їхніми батьками, однокласниками дітей та керівництвом школи. У підсумку всі підтвердили, що кривдник має запальний характер, чіпляється до дітей, провокує на конфлікти, ображає і може штовхнути.

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Також він з неповагою ставиться до вчителів і висловлювався на їхню адресу нецензурними словами. Однак, сам буллер ніяк не пояснив причини своїх дій.

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За фактом події правоохоронці склали на школяра адмінпротокол за ст. 173-4 ("булінг учасника освітнього процесу") КУпАП.

Раніше Главред писав про те, що в Полтаві п'ятикласник тероризувати ліцей № 6 "лідер", в якому навчається. Батьки інших учнів розповіли, що хлопець приносить до школи ніж, газовий балончик, залякує вчителів та дітей.

Голова батьківського комітету розповіла, що батьки на знак протесту не пускають дітей на уроки. Так вони намагаються домогтися відрахування бешкетника

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