Б'є дітей та погрожує вчителям: 5-класник з ножем тримає в страху цілий ліцей у Полтаві

На учня 5-го класу ніяк не можуть знайти управу / poltava.to

У Полтаві п'ятикласник тероризує ліцей, в якому навчається. Батьки інших учнів розповіли, що хлопець приносить до школи ніж, газовий балончик, залякує вчителів та дітей.

Голова батьківського комітету розповіла, що батьки на знак протесту не пускають дітей на уроки. Так вони намагаються домогтися відрахування бешкетника, пише "Полтавщина".

Як розповіла жінка, п'ятикласник Володимир вже чотири роки залякує учнів молодшої школи та свого вчителя, і продовжує це робити вже в середній школі.

Ліцей спочатку відмовив хлопцеві в перекладі в 5 клас, але не через поведінку, а через низький рівень знань. Але мати школяра поскаржилася в управління освіти, і там вирішили, що ліцей таки повинен його прийняти.

Авторитетів у школі у нього немає

Батьки розповіли, що він недавно кинув в голову однокласниці свинець, через що вона отримала струс мозку.

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Крім того, п'ятикласник приносить в школу ніж, газовий балончик і сигарети.

"Він залякує, б'є інших учнів, краде їхні речі. Авторитетів у школі у нього немає. Він погрожує вчительці:" я знаю, де ти живеш, ходи і озирайся", – каже жінка.

Читайте такжеШколяр побив вчительку в Дніпрі: накинувся з кулаками на очах у всього класуА ось батьки бешкетника сина повністю підтримують. Тато хлопця нібито належить до одного з полтавських кримінальних угруповань. Про це знають у школі, а тому бояться зачіпати 5-класника.

Правоохоронці поки не можуть допомогти

Голова батьківського комітету зазначила, що ювенальна поліція в курсі проблеми, бо патрульні не раз приїжджали на виклики до ліцею. Але, за її словами, правоохоронці поки не можуть допомогти – правда, причин не вказує.

Однокласники бояться ходити на уроки

"На знак протесту ми вирішили, що сьогодні наші діти не прийдуть на уроки до того часу, поки буде існувати загроза їхньому життю і здоров'ю. Якщо нам не допоможуть в управлінні, ми будемо писати листа в МОН і зараз озвучуємо проблему через ЗМІ", - сказала голова батьківського комітету.

Раніше ми розповідали, що в Херсонській області учні однієї зі шкіл систематично знущалися над викладачем. Через постійний булінг у педагога навіть погіршився стан здоров'я. Інцидент стався в селищі Архангельське Високопільської територіальної громади.