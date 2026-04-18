Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

Глава МВС Ігор Клименко повідомив деталі стрілянини в Києві, під час якої нападник убив кількох людей і взяв заручників у магазині.

З'явились нові деталі стрілянини в Києві

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести. У лікарні померла одна із постраждалих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років. Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих", - вказав він.

Деталі стрілянини в Києві

Глава МВС Ігор Клименко під час брифінгу повідомив, що чоловік 1968 року народження, ймовірно пенсіонер і місцевий мешканець, рухався вулицею від Деміївської, під час чого відкрив вогонь і застрелив чотирьох громадян, а також п’яту людину — вже у магазині, де вона перебувала в заручниках. Після цього спецпризначенці КОРД спільно з поліцією Києва провели операцію та ліквідували нападника.

Також він зазначив, що у зловмисника була зареєстрована зброя — карабін. У грудні минулого року він звертався до дозвільної системи для продовження дозволу на її використання, надавши медичну довідку. Наразі слідство встановлює, хто саме видав відповідні документи та дозвіл.

"Зараз на місці працює Національна поліція, слідчі Національної поліції та слідчі Служби безпеки України, кваліфікацію зараз буде визначати прокуратура", - резюмує він.

Чи виставляв стрілець умови

Ігор Клименко повідомив, що перемовники поліції близько 40 хвилин намагалися встановити контакт зі стрільцем і переконати його припинити злочинні дії, враховуючи, що серед заручників була поранена людина.

Йому також пропонували передати турнікети для зупинки кровотечі, однак нападник не реагував на ці пропозиції.

"Тому була команда на його ліквідацію, тим паче після того, як він знищив одного заручника", - вказав він.

Чи були дії стрільця спланованими

Глава МВС зазначив, що стрілець поводився хаотично, підходячи до людей і відкриваючи по них вогонь. За його словами, під час огляду місця події було видно, що нападник просто розстрілював людей, що також підтверджують оприлюднені відеоматеріали з місця інциденту.

"Тому шансів практично людей вижити було дуже мало. Але стріляв одиночними, тому що це карабін, який стріляє одиночними", - підсумував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 квітня в Києві вдень невідомий відкрив стрілянину по людях. Про це повідомила Національна поліція.

Під час затримання зловмисника ліквідували. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, спецпідрозділ КОРД провів штурм магазину, де перебував нападник. Він тримав людей у заручниках і під час операції відкривав вогонь по правоохоронцях.

Згодом стало відомо, що нападником був 58-річний уродженець Москви. Цю інформацію підтвердив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, він стріляв по цивільних з автоматичної зброї, а в квартирі, де був зареєстрований, у той час виникла пожежа.

Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

