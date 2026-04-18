Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

Юрій Берендій
18 квітня 2026, 19:41оновлено 18 квітня, 20:15
Глава МВС Ігор Клименко повідомив деталі стрілянини в Києві, під час якої нападник убив кількох людей і взяв заручників у магазині.
З'явились нові деталі стрілянини в Києві - заява глави МВС

Про що йдеться у матеріалі:

  • Скільки загиблих внаслідко стрілянини в Києві
  • Що відомо про стрільця
  • Чи були в київського стрільця мотиви

Кількість загиблих внаслідок стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести. У лікарні померла одна із постраждалих. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років. Тобто, загалом в результаті стрілянини вже шестеро загиблих", - вказав він.

відео дня

Деталі стрілянини в Києві

Глава МВС Ігор Клименко під час брифінгу повідомив, що чоловік 1968 року народження, ймовірно пенсіонер і місцевий мешканець, рухався вулицею від Деміївської, під час чого відкрив вогонь і застрелив чотирьох громадян, а також п’яту людину — вже у магазині, де вона перебувала в заручниках. Після цього спецпризначенці КОРД спільно з поліцією Києва провели операцію та ліквідували нападника.

Також він зазначив, що у зловмисника була зареєстрована зброя — карабін. У грудні минулого року він звертався до дозвільної системи для продовження дозволу на її використання, надавши медичну довідку. Наразі слідство встановлює, хто саме видав відповідні документи та дозвіл.

"Зараз на місці працює Національна поліція, слідчі Національної поліції та слідчі Служби безпеки України, кваліфікацію зараз буде визначати прокуратура", - резюмує він.

Чи виставляв стрілець умови

Ігор Клименко повідомив, що перемовники поліції близько 40 хвилин намагалися встановити контакт зі стрільцем і переконати його припинити злочинні дії, враховуючи, що серед заручників була поранена людина.

Йому також пропонували передати турнікети для зупинки кровотечі, однак нападник не реагував на ці пропозиції.

"Тому була команда на його ліквідацію, тим паче після того, як він знищив одного заручника", - вказав він.

Чи були дії стрільця спланованими

Глава МВС зазначив, що стрілець поводився хаотично, підходячи до людей і відкриваючи по них вогонь. За його словами, під час огляду місця події було видно, що нападник просто розстрілював людей, що також підтверджують оприлюднені відеоматеріали з місця інциденту.

"Тому шансів практично людей вижити було дуже мало. Але стріляв одиночними, тому що це карабін, який стріляє одиночними", - підсумував він.

Стрілянина в Києві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 квітня в Києві вдень невідомий відкрив стрілянину по людях. Про це повідомила Національна поліція.

Під час затримання зловмисника ліквідували. Як повідомив глава МВС Ігор Клименко, спецпідрозділ КОРД провів штурм магазину, де перебував нападник. Він тримав людей у заручниках і під час операції відкривав вогонь по правоохоронцях.

Згодом стало відомо, що нападником був 58-річний уродженець Москви. Цю інформацію підтвердив генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, він стріляв по цивільних з автоматичної зброї, а в квартирі, де був зареєстрований, у той час виникла пожежа.

Інші новини:

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва новини України Стрілянина в Києві 18 квітня
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дитина кругла сирота: стрілок розстріляв всю сім'ю у Києві

Дитина кругла сирота: стрілок розстріляв всю сім'ю у Києві

21:38Україна
"Є кілька версій": Зеленський розкрив деталі стрілянини в Києві

"Є кілька версій": Зеленський розкрив деталі стрілянини в Києві

20:31Україна
Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

19:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

Мало хто знає: чому в СРСР пекли хліб у формі цеглини - пояснення здивує

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з жінкою в магазині за 21 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні з жінкою в магазині за 21 с

Останні новини

20:58

Врожай під загрозою: чому смородина та аґрус дрібнішають і як врятувати кущі

20:39

Що відомо про особу "київського стрільця": сусіди розкрили несподівані подробиціВідео

20:31

"Є кілька версій": Зеленський розкрив деталі стрілянини в Києві

20:28

18 квітня — Міжнародний день цирку: інтервʼю з творцями найпопулярніших українських циркових шоу

19:41

Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
19:34

Чи існує небезпека наступу РФ на Київ: Дикий оцінив загрозу з боку Білорусі

19:10

Прогноз для неба: Долінце розповів, чи зупинить паливна криза європейську авіаціюПогляд

19:03

Йшов вулицею і розстрілював людей: що відомо про київського стрілка

18:56

Солодка та величезна: найкращі сорти полуниці для рекордного врожаю

Реклама
18:32

Про міль можна забути: натуральний засіб швидко відвадить комахВідео

18:19

Померла найтитулованіша зірка французького кінематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра, 19 квітня: Козерогам — змінити підхід, Терезам — розуміння

18:03

Магніт для грошей чи біди: чому чорний кіт у домі - це особливий знак

17:45

Виступ Джастіна Бібера визнали найгіршим на фестивалі: що він зробивВідео

17:21

В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

17:12

Росія готує силовий сценарій: Снєгирьов назвав найслабше місце НАТО

16:51

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

16:41

Таємниця слова картопля: як помилкова назва стала звичною для всього світу

16:33

Чорна цвіль зникне буквально на очах: потрібен лише один простий інгредієнтВідео

15:58

У Вінницькій області зіткнулись два поїзди - що відомо про долю майже 600 пасажирів

Реклама
15:53

Загроза врожаю чи корисна зелень: як приборкати портулак на власній ділянці

15:49

Росія вкрала символ української держави - що відомоВідео

15:41

Сильні заморозки та дощі: на Тернопільщину насувається похолодання

15:36

Купували всі: чому гематоген в СРСР був таким популярним - несподівана причина

15:19

Чому огірки стають білими та чи можна їх їсти: садівниця розкрила правдуВідео

14:33

Лавров зробив гучну заяву щодо відновлення переговорів з Україною - деталі

14:24

Під ударом три кораблі РФ і не тільки: СБУ провели зухвалу операцію в Криму, деталі

14:20

Сили оборони уразили одразу чотири важливі об’єкти РФ: деталі потужної операції

14:13

Китайський гороскоп на завтра, 19 квітня: Бикам — контроль, Драконам — відпочинок

13:59

Як "оживити" троянди за чотири години: секрет, який знають лише флористи

13:56

Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

13:55

Рахунок на тижні: лікар прокоментував стан хворої на рак блогерки з РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 квітня: Дівам - образа, Козорогам - непорозуміння

13:36

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

13:34

Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

13:03

Економія чи ремонт: які прилади не варто щоразу вимикати з електромережі

13:00

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня: Водоліям - збентеження, Левам - успіх

12:40

Який поворотник потрібно увімкнути: тест з ПДР, який вводить в омануВідео

12:32

Чиє життя кардинально зміниться до травня: гороскоп Таро для всіх знаків на два тижніВідео

12:29

На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

Реклама
11:44

"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

11:26

"Дякую": зрадниця Повалій заголосила за будинком в Києві, який передали ЗСУВідео

10:55

Наталі Портман вагітна втретє: хто батько дитини

10:47

Купують, поки дешевше: вартість базового продукту невпинно йде вгору

10:31

Зовсім не "куропатка": мало хто знає, як правильно називати цю пташку українською

10:28

Як оновити інтер'єр без ремонту: сім простих прийомів, які дійсно працюють

09:53

РФ цілеспрямовано атакувала порт на Одещині: виникла пожежа, є постраждалийФото

09:02

США знову дозволили РФ торгувати нафтою, попри обіцянку цього не робити

08:59

Вибухи і чорний дим у небі: дрони атакували ключовий НПЗ Росії, деталіВідео

08:59

Секретний інгредієнт: що додати в лунку під час висаджування огірків для гарного врожаюВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти