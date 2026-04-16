Стрілянина у школі на Закарпатті: учень під час уроку відкрив вогонь по однокласнику

Головне з новини:
- Дев’ятикласник на Закарпатті відкрив вогонь і поранив іншого учня
- Поліція вилучила пістолет і затримала стрільця
У школі Ужгородського району на Закарпатті 16 квітня стався збройний інцидент: дев’ятикласник під час уроку дістав пістолет і відкрив вогонь, поранивши свого однокласника.
За даними правоохоронців, хлопець зробив два постріли та одразу втік зі школи, однак патрульні швидко його розшукали й затримали. Про це інформує Національна поліція України у Telegram.
Повідомлення про загрозу надійшло на лінію 102 о 09:30. Зазначається, що на місці події працюють слідчі та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі обставини, зокрема походження зброї.
"Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний", - додають правоохоронці.
У поліції наголошують, що ситуація перебуває під контролем. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.
