Стрілянина у школі на Закарпатті: учень під час уроку відкрив вогонь по однокласнику

Постраждалого школяра оглянули медики, його стан стабільний, загрози життю немає.

На Закарпатті учень влаштував стрілянину / Колаж: Главред, фото: t.me/UA_National_Police

Головне з новини:

Дев’ятикласник на Закарпатті відкрив вогонь і поранив іншого учня

Поліція вилучила пістолет і затримала стрільця

У школі Ужгородського району на Закарпатті 16 квітня стався збройний інцидент: дев’ятикласник під час уроку дістав пістолет і відкрив вогонь, поранивши свого однокласника.

За даними правоохоронців, хлопець зробив два постріли та одразу втік зі школи, однак патрульні швидко його розшукали й затримали. Про це інформує Національна поліція України у Telegram.

Повідомлення про загрозу надійшло на лінію 102 о 09:30. Зазначається, що на місці події працюють слідчі та ювенальні поліцейські, які встановлюють усі обставини, зокрема походження зброї.

"Медики оглянули потерпілого, його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Поліцейський вилучили пістолет – попередньо, травматичний", - додають правоохоронці.

У поліції наголошують, що ситуація перебуває під контролем. Наразі вирішується питання правової кваліфікації події.

Як писав раніше Главред, чоловік, який стріляв у патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Він не йшов на контакт з перемовником і в ході спецоперації застосував зброю проти бійців підрозділу КОРД.

Нагадаємо, напередодні ввечері 25 березня в Одесі під час виконання службових обов’язків постраждали двоє патрульних. Як повідомили у пресслужбі Національної поліції, водій автомобіля відкрив вогонь, коли правоохоронці зупинили його для перевірки документів.

У Бучі вранці понеділка, 23 березня, пролунали два вибухи невідомих предметів поблизу багатоквартирного будинку. У поліції області повідомили, що це був теракт.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

