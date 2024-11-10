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Щодня 1500 загиблих: РФ зазнала найбільших втрат на війні з Україною

Юлія Закрепа
10 листопада 2024, 13:00оновлено 10 листопада, 14:27
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Росія має 700 тисяч убитих або поранених від початку вторгнення.
Щодня 1500 загиблих: РФ зазнала найбільших втрат на війні з Україною
Які втрати РФ на війні / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Коротко про головне:

  • У жовтні РФ отримала найбільші втрати на фронті
  • Росія витрачає понад 40% свого бюджету на війну

Керівник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін повідомив, що жовтень 2024 року став найкривавішим місяцем для Росії від початку повномасштабного вторгнення. Цього місяця російські війська мали в середньому близько 1500 загиблих і поранених щодня.

Росія не розкриває кількість своїх загиблих у загарбницькій війні, однак, за даними західних чиновників, у жовтні 2024 окупаційна армія зазнала найбільших втрат, йдеться у матеріалі BBC.

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"Росія має 700 тисяч убитих або поранених від початку вторгнення - це величезний біль і страждання, які має нести російська нація через амбіції Путіна", - сказав адмірал сер Тоні Радакін.

За його словами, це втрати за "маленькі шматочки землі".

"Без сумніву, Росія досягає тактичних територіальних здобутків, і це створює тиск на Україну", - додав Радакін

Водночас той факт, що Росія витрачає понад 40% свого державного бюджету на оборону і безпеку, є "величезним навантаженням" на країну.

Що відомо про BBC?

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Атака ЗСУ по РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про те, що українські військові за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей РФ. Також 9 листопада українське командування провело нараду щодо використання безпілотників на фронті.

Стало відомо, що дрони ЗСУ атакували головний хімкомбінат РФ. Роман Світан розповів, що бійці атакували Алексінський хімічний комбінат, який виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Загалом у напрямку Москви є багато важливих для Росії військових об'єктів.

У ніч на 10 листопада Брянськ охопили вибухи внаслідок атаки БпЛА. Під ударом опинився 1060-й Центр матеріально-технічного забезпечення - військове з’єднання Збройних сил РФ, яке об’єднує підрозділи забезпечення Сухопутних військ.

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