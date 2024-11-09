ЗСУ за місяць атакували дронами понад 52 тисячі цілей РФ: Сирський скликав нараду

Українські війсьокві потужно та ефективно застосовують дрони та використовують проти ворогів дрони-перехоплювачі.

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ЗСУ знищують противника та його важливі цілі / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Ключові тези Сирського:

Бійці ЗСУ потужно атакують РФ безпілотниками

В Україні з'явились нові розробки та тактики ударів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українське командування провело нараду щодо використання безпілотників на фронті. За місяць захисники атакували дронами понад 52 тисячі цілей.

Сирський скликав нараду із командирами підрозділів безпілотних систем та заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського. Учасники наради поділилися досвідом ефективного застосування дронів, використання дронів-перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань в умовах протидії засобів РЕБ противника. Також приділили увагу впровадженню новітніх розробок, підходів і тактик.

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"Подякував командирам бойових підрозділів безпілотних систем і їх підлеглим за стійкість і результативність. Особлива вдячність екіпажам 414 полку БпС КСВ, 412 батальйону БпС СБС, які демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності", - зазначив Сирський.

За словами головкома, незважаючи на складні погодні умови, підрозділи безпілотних систем демонструють високу ефективність на полі бою. Найефективніше себе проявили ударні дрони-бомбери - їх операторами виконано понад 7000 місій.

Також Сирський повідомив, що у жовтні в результаті здійснених бойових вильотів дронів знищено та уражено понад 52 тисячі цілей противника. Серед уважених цілей 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі окупантів.

Хто такий Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що армія РФ відновила наступ на Курщині, а колони з десантом сунуть на ЗСУ. За інформацією аналітиків DeepState, активність окупантів збереглася біля трьох населених пунктів - Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їну. РФ знизила застосування своєї армії лише біля Суджі.

Стало відомо, що війська РФ і КНДР атакують позиції ЗСУ на Курщині. 810-та бригада морської піхоти РФ і війська КНДР атакували позиції ЗСУ в Курській області із застосуванням щонайменше 14 БТРів, десять із яких було знищено, пошкоджено або кинуто.

Російський диктатор Воллодимир Путін кинув великі сили, аби зламати опір ЗСУ. Владислав Селезньов заявив, що армія країни-агресорки Росії має сподівання захопити місто Часів Яр у Донецькій області до настання сильних холодів. Адже наразі немає ознак того, що окупанти готують особовий склад та техніку погіршення погоди.

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