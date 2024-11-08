Подробиці розповів ексміністр закордонних справ України Вадима Пристайко.

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Росія може вбити керівництво України в найближчі 3 місяці - The Economist / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Росія вже поступово відновлює атаки на енергетичну інфраструктуру України, і, за словами ексміністра закордонних справ України Вадима Пристайка, ці удари наростатимуть.

Крім того, під загрозою може опинитися і вище керівництво країни. Пристайко, який обіймав посаду посла України в Британії, Канаді та НАТО, зазначає: "Вони намагатимуться завдати удару, зруйнують енергосистему, спробують знищити керівництво. Наступні три місяці будуть важкими", - цитує його The Economist, пише Главред.

Повідомляється, що така стратегія з боку Кремля може стати своєрідним методом ведення переговорів президента Володимира Путіна на тлі ймовірного повернення Дональда Трампа в Білий дім.

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Видання зазначає, що Трамп, судячи з усього, симпатизує стилю управління російського лідера, і президент України Володимир Зеленський може зіткнутися з двома ймовірними сценаріями результату конфлікту - поразкою або затяжним "кривавим глухим кутом", оскільки невідомо, яким чином Трамп планує виконати свою обіцянку завершити війну протягом 24 годин.

Що таке The Economist? The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

У матеріалі підкреслюється, що досі ніхто, можливо, навіть сам Трамп, не розуміє, у чому конкретно полягає його мирний план. Українська влада, тим часом, розглядає два варіанти завершення війни, запропоновані прихильниками Трампа.

Перший, озвучений сенатором Джей Ді Венсом, якого Трамп хотів би бачити своїм віцепрезидентом, передбачає заморожування конфлікту за поточними лініями і приведення України до нейтрального статусу. Другий варіант запропонував колишній держсекретар Майк Помпео, і він користується більшою підтримкою в Україні, оскільки передбачає продовження військової та фінансової допомоги для стримування Росії та збереження перспективи вступу до НАТО.

Минулого року стало відомо про те, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя з початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він, і його оточення. Тоді в уряду виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після Зеленському вдалося до цього звикнути й адаптуватися.

У листопаді 2023 року стало відомо, що дружину Буданова та співробітників ГУР "отруїли через їжу". Крім Маріанни, отруєння важкими металами також виявили в кількох співробітників ГУР України. У самого Кирила Буданова отруєння не встановлено.

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