Дрони ЗСУ атакували головний хімкомбінат РФ: Світан розкрив деталі нищівної атаки

Головні тези Світана:
- ЗСУ уразили важливий комбінат Росії
- РФ почала масово застосовувати "Шахеди" з термобаричною частиною
Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що українські дрони атакували Алексінський хімічний комбінат, який виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Загалом у напрямку Москви є багато важливих для Росії військових об'єктів.
Світан зазначив, що Алексінський хімічний комбінат розташований біля річки Ока у Тульській області. Це більш ніж за 100 кілометрів від Москви, тобто йдеться про загальний напрямок на столицю країни-агресорки, йдеться у матеріалі 24 каналу.
"У Москві, Підмосков'ї є велика кількість військових об'єктів, починаючи від хімпрому й закінчуючи складальними конвеєрами ракетної авіаційної техніки", - зазначив Світан.
Тому, наголосив він, наші спецслужби, зокрема СБУ та ССО, продовжують виконувати такі завдання. Наразі вони ще не масштабовані, оскільки, щоб завдавати серйозної шкоди безпілотниками - одномоментно потрібно запускати їх більш як сотню. Так БпЛА продавлять ППО противника.
Відомо, що країна-агресорка Росія почала активніше застосовувати "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною. Полковник запасу зауважив, що це геноцидний снаряд. Усередині нього міститься речовина, яка розпилюється під час удару, а потім вибухає. Куди вона потрапить - те приміщення практично повністю вигорає.
"Вижити практично неможливо, тобто термобаричний заряд спрямований саме на великі втрати серед мирного населення", - сказав Світан.
Тому, резюмував він, одне з основних завдань полягає в тому, щоб не допустити "Шахеди" в міста, намагаючись збивати їх на підходах до населених пунктів.
Хто такий Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
Атака ЗСУ по Росії - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів. Російська ППО традиційно проявила себе не у найкращому світлі. За першими офіційними повідомленнями від губернатора росіянам нібито вдалося збити усі БПЛА, однак у місцевих пабліках це заперечують.
Військові запустили дрони та атакували Тульську область. Місцеві мешканці нарахували щонайменше 11 безпілотників в небі, в той час як влада регіону не коментувала ситуацію до останнього. У місті розташований Алексінський хімічний комбінат, де виробляють полімери, порох, боєприпаси.
Українські дрони підірвали військовий полігон під Ростовом. У Мережі опублікували кадри, на яких зафіксовано наслідки атаки невідомого ударного безпілотного літального апарату по полігону російських окупаційних військ. Полігон розташований на схід від міста Новочеркаськ.
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