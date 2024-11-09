Дрони ЗСУ атакували головний хімкомбінат РФ: Світан розкрив деталі нищівної атаки

Українські військові потужно атакували один із головних хімічних комбінатів Росії.

https://glavred.net/ukraine/droni-zsu-atakuvali-golovniy-himkombinat-rf-svitan-rozkriv-detali-nishchivnoji-ataki-10612850.html Посилання скопійоване

ЗСУ атакували важливий об'єкт / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео

Головні тези Світана:

ЗСУ уразили важливий комбінат Росії

РФ почала масово застосовувати "Шахеди" з термобаричною частиною

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан повідомив, що українські дрони атакували Алексінський хімічний комбінат, який виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Загалом у напрямку Москви є багато важливих для Росії військових об'єктів.

Світан зазначив, що Алексінський хімічний комбінат розташований біля річки Ока у Тульській області. Це більш ніж за 100 кілометрів від Москви, тобто йдеться про загальний напрямок на столицю країни-агресорки, йдеться у матеріалі 24 каналу.

відео дня

"У Москві, Підмосков'ї є велика кількість військових об'єктів, починаючи від хімпрому й закінчуючи складальними конвеєрами ракетної авіаційної техніки", - зазначив Світан.

Тому, наголосив він, наші спецслужби, зокрема СБУ та ССО, продовжують виконувати такі завдання. Наразі вони ще не масштабовані, оскільки, щоб завдавати серйозної шкоди безпілотниками - одномоментно потрібно запускати їх більш як сотню. Так БпЛА продавлять ППО противника.

Що відомо про дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Відомо, що країна-агресорка Росія почала активніше застосовувати "Шахеди" з термобаричною бойовою частиною. Полковник запасу зауважив, що це геноцидний снаряд. Усередині нього міститься речовина, яка розпилюється під час удару, а потім вибухає. Куди вона потрапить - те приміщення практично повністю вигорає.

"Вижити практично неможливо, тобто термобаричний заряд спрямований саме на великі втрати серед мирного населення", - сказав Світан.

Тому, резюмував він, одне з основних завдань полягає в тому, щоб не допустити "Шахеди" в міста, намагаючись збивати їх на підходах до населених пунктів.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Атака ЗСУ по Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів. Російська ППО традиційно проявила себе не у найкращому світлі. За першими офіційними повідомленнями від губернатора росіянам нібито вдалося збити усі БПЛА, однак у місцевих пабліках це заперечують.

Військові запустили дрони та атакували Тульську область. Місцеві мешканці нарахували щонайменше 11 безпілотників в небі, в той час як влада регіону не коментувала ситуацію до останнього. У місті розташований Алексінський хімічний комбінат, де виробляють полімери, порох, боєприпаси.

Українські дрони підірвали військовий полігон під Ростовом. У Мережі опублікували кадри, на яких зафіксовано наслідки атаки невідомого ударного безпілотного літального апарату по полігону російських окупаційних військ. Полігон розташований на схід від міста Новочеркаськ.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред