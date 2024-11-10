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Важлива точка для армії РФ у вогні: Брянськ охопили вибухи внаслідок атаки БпЛА

Даяна Швець
10 листопада 2024, 07:48
1899
Дрони цієї ночі влучили у цінний для ворога військовий об’єкт РФ, там палає сильна пожежа.
Брянск, взывы
Брянск, взывы / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал

Про що йдеться:

  • Невідомі дрони спричинили пожежу на військовій частині в Брянську
  • Губернатор Брянської області підтвердив атаку, але повідомити про влучання в завод забув

Вночі 10 листопада невідомі безпілотні літальні апарати атакували російське місто Брянськ, спричинивши пожежу у військовій частині. Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+.

Під ударом опинився 1060-й Центр матеріально-технічного забезпечення — військове з’єднання Збройних сил РФ, яке об’єднує підрозділи забезпечення Сухопутних військ, Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил у Західному військовому окрузі.

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Наслідки вибухів в Брюнську
Наслідки вибухів в Брюнську / фото: тг-канал Главред

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму Telegram-каналі заявив, що три безпілотні літальні апарати літакового типу були нібито виявлені та знищені силами ППО Міноборони РФ.

"Чотирнадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу виявлено та знищено підрозділами ППО Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Працюють оперативні та екстрені служби", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про 1060-й Червонопрапорний Центр матеріально-технічного забезпечення?

1060-й Червонопрапорний Центр матеріально-технічного забезпечення (1060 ЦМТО, в/ч 55443) — військове з'єднання Збройних сил РФ, що об'єднує підрозділи матеріально-технічного забезпечення Сухопутних військ, Військово-Морського Флоту та Повітряно-космічних сил, розташованих на території Західного військового округу, пише Вікіпедія.

1 вересня 2012 року відповідно до директиви Міністерства оборони Російської Федерації від 28 травня 2012 р. № Д-037 "Про організаційні заходи, що проводяться в Західному військовому окрузі у 2012 році" за штатом №33/023 був сформований 1060 Червонопрапорний центр матеріально-технічного забезпечення Західного військового округу в м. Санкт-Петербург, м. Пушкін.

Пізніше він уточнив інформацію, додавши, що внаслідок атаки загорілися нежитлові будівлі в Брянську, але про пожежу на території 1060-го Центру він не згадав.

Вибухи в Росії - що відомо

Раніше Главред повідомляв, що українські дрони здійснили атаку на територію РФ на відстані близько 1000 кілометрів. Російська ППО знову не показала високих результатів. Попри початкові заяви губернатора про нібито збиття всіх БПЛА, місцеві пабліки це спростовують.

Дрони також були запущені для атаки на Тульську область. Мешканці регіону зафіксували щонайменше 11 безпілотників у повітрі, тоді як місцева влада тривалий час не давала коментарів. У місті розташований Алексінський хімічний комбінат, який займається виробництвом полімерів, пороху та боєприпасів.

Згодом експерт Роман Світан повідомив, що українські дрони атакували Алексінський хімічний комбінат. Він також розкрив деталі нищівної атаки.

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