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Стрілятимуть на 70 км замість 300 км: США розглядають передачу РСЗВ, але з іншими ракетами

30 травня 2022, 23:06

Україні підійдуть і ракети з меншою дальністю, стверджують в Офісі президента.

США розглядають передачу РСЗВ, але з іншими ракетами/ shephardmedia.com, УНІАН

Сполучені Штати зараз лише розглядають можливість передачі Україні універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Рішення поки що ще не прийняте.

Очікується, що Вашингтон може надати Києву універсальні РСЗВ, проте лише з боєприпасами меншої дальності – ті, які зможуть вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Загалом же такі установки здатні бити далекобійними ракетами на 300 кілометрів, пише The Washington Post.

"Питання РСЗВ знаходиться на розгляді, але нічого не обговорюється, що стосується можливостей дальнього удару", – розповів виданню високопоставлений чиновник у США.

В Офісі президента України зазначили, що українській армії підійдуть і ті ракети, які стріляють на відстань до 70 кілометрів. Адже такі реактивні снаряди все одно у понад двічі перевищують вогневу здатність українських РСЗВ. Про це сказав радник голови ОП Олексій Арестович в інтерв’ю Марку Фейгіну, коментуючи заяву президента Джо Байдена про те, що США не постачатимуть Україні далекобійні озброєння.

За словами Арестовича, у США є високоточні ракети з дальністю стрільби 300 км і ракети з дальністю 70 км (типу "Смерча" й "Урагана").

"Нам і 70 км з головою вистачить. Але це йдеться про ракети, а не ракетні установки. Рішення про комплекси прийматиметься найближчим часом, і ми зрозуміємо, поставлятимуть їх чи ні… Не дадуть – тоді влаштуємо зразково-показову істерику", – сказав Арестович.

США відмовилися дати РСЗВ великої дальності дії

Раніше повідомлялося, що американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS або M270, якби вони були у ЗСУ, були б здатні знищувати командні пункти і лінії постачання РФ без страху бути знищеними контрбатарейною боротьбою.

Проте президент США Джо Байден заявив, що США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні уражати територію Росії.

Після заяви Байдена із заявою виступив заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв – він "подякував" президенту США і зазначив, що таке рішення нібито "розумне". Також Медведєв вибухнув новими погрозами у бік України, заявивши, нібито в разі надання Україні такої зброї Росія завдала б ударів по українських центрах прийняття рішень.

Читайте також:

війна в Україні новини США РСЗВ вторгнення Росії Олексій Арестович
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