Медведєв похвалив Байдена за відмову дати РСЗВ для ЗСУ і вибухнув новими погрозами Україні

Медведєв похвалив Байдена за відмову дати РСЗО для ЗСУ і вибухнув новими погрозами Україні/ Reuters

Заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв прокоментував той факт, що президент США Джо Байден відмовився надавати Україні ракетні системи, які здатні вражати цілі на великих відстанях.

Відповідний пост, у якому Медведєв "хвалить" Байдена, він розмістив у своєму Telegram-каналі. При цьому зазначив, що це нібито "розумно".

"Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні системи, здатні завдавати ударів по Росії. Розумно!", – написав він.

Після цього Медведєв вибухнув новими погрозами у бік України, заявивши, нібито в разі надання Україні такої зброї Росія завдала б ударів по українських центрах прийняття рішень.

"Інакше при атаці на наші міста Збройні сили Росії виконали б свою загрозу і завдали б ударів по центрах прийняття цих злочинних рішень. Частина з них зовсім не в Києві. Що далі пояснювати не треба...", – заявив заступник голови ради безпеки країни-агресорки РФ.

США відмовилися дати РСЗВ великої дальності дії

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що США не будуть поставляти Україні РСЗВ, здатні уражати територію Росії.

Перед цим повідомлялося, що американські реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS або M270, якби вони були у ЗСУ, були б здатні знищувати командні пункти і лінії постачання РФ без страху бути знищеними контрбатарейною боротьбою.

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