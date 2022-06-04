"Клацаємо, як горіхи": Путін висловився щодо постачання Україні РСЗВ

Путін висловився про постачання Україні озброєння / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував рішення США схвалити поставки в Україну РСЗВ.

"Наші засоби ППО клацають озброєння на Україні як горіхи, знищені десятки", - заявив Путін в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу Росія 1, коментуючи рішення США направити в Україну нові озброєння.

Раніше новий посол США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що наступні пакети допомоги Україні будуть упорядковуватися через ситуацію на полі бою.

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Як підкреслила вона на брифінгу в Києві, поки немає можливості підтвердити інформацію про те, що в найближчі дні США планують продати Україні бойові безпілотники, проте підкреслила, що обговорення наразі тривають.

Також повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін розкрив домовленості щодо постачання зброї Україні від міжнародної групи підтримки в війні проти РФ.

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