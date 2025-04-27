Є загиблий, поранена дитина: Дніпропетровщина оговтується після атаки РФ

Внаслідок атаки ворога пошкоджені багатоквартирні будинки.

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Від ворожої атаки постраждало і саме місто Дніпро / Колаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Що повідомив Лисак:

Росія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками

Внаслідок удару по Павлограду є загиблий

Зафіксовано пошкодження багатьох будівель

У ніч на 27 квітня у Дніпропетровській області лунали вибухи. Країна-агресорка Росія вдарила по декількох громадах своїми безпілотниками. Про це в Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його даними, через одну з атак у Павлограді загинув чоловік та постражала дитина - 14-річна дівчинка, яка зараз знаходиться під наглядом лікарів. Відомо, що у місті пошкоджено два багатоквартирні будинки, в одному з яких сталося займання.

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"Без руйнувань не минулося і у Вербківській громаді Павлоградського району. Там БпЛА поцілив по сільгосппідприємству. Загинули 500 голів свійської тварини. У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок місцевих і гараж", - розповів Лисак.

Крім цього лунали вибухи у самому Дніпрі. Попередньо, обійшлося без жертв та постраждалих, однак у чотирьох багатоповерхівках та декількох магазинах побиті вікна.

"Вже зранку агресор вгатив з РСЗВ Град по Нікополю. Там серед потрощеного – 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Втім, головне – вціліли люди", - додав очільник ОВА.

В цілому, за даними Лисака, над областю за ніч було збито 13 ворожих дронів. Водночас у Повітряних Силах ЗС України відзвітували про збиття 57 БпЛА типу Shahed над Україною цієї ночі, ще 67 безпілотників-імітаторів РФ були локаційно втрачені. Сили ППО працювали не лише у Дніпропетровській, але й у Житомирській, Одеській, Донецькій, Сумській та Черкаській областях.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 26 квітня російські окупанти жорстоко атакували Павлоград у Дніпропетровській області. Під ударом опинилась база медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри".

В той день під ударом опинилися і Кіровоградська, Харківська та Київська області. В загальному захисники України збили 66 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів.

Раніше, 24 квітня, Україна пройшла через дуже масштабну російську атаку. Більш ніж 200 повітряних цілей летіли на Україну - це ракети, в тому числі балістичні, та ударні дрони.

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Хто такий Сергій Лисак? Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

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