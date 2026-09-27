Нічна атака РФ на Запорізьку область: троє людей загинули, ще четверо поранені

Росіяни поцілили по житловому сектору Комишуватого та по легковику, що рухався через Новотаврійське.

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РФ вдарила по Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: t.me/zoda_gov_ua

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Троє людей загинули на Запоріжжі в ніч проти 27 вересня

Четверо мешканців області дістали поранення

Удари припали по Комишуватому та Новотаврійськом у

Троє людей загинули та ще четверо дістали поранення внаслідок російських ударів по Запорізькій області в ніч проти 27 вересня. Про наслідки атаки повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Житловий сектор Комишуватого під прицілом

За попередніми даними, одна з жертв - мешканець селища Комишувате, куди прилетіло по приватній забудові.

"Ворог ударив по селищу. Один будинок зруйнований, ще кілька поруч пошкоджені", - йдеться у повідомленні Семікіна.

Крім того, внаслідок атаки четверо жителів отримали поранення, зазначили медики.

Легковик спалахнув просто під час руху

Ще двоє людей - чоловік і жінка - загинули у Новотаврійському, де окупанти поцілили по цивільному транспорту.

"Ворог ударив по автомобілю, який їхав селом. Машина загорілася", - заявив Семікін.

РФ готує нову тактику ударів взимку: експерт

З настанням холодів країна-агресор РФ переключить увагу на удари по енергетичних об'єктах. Це триває вже чотири роки поспіль, і наступна зима не стане винятком. За прогнозом військового експерта Олега Жданова, атаки можуть торкнутися ще однієї сфери - комунальної інфраструктури міст.

У коментарі ТСН Жданов зазначив, що масштаб одноразових атак суттєво зменшився порівняно з попередніми роками.

Замість поодиноких масованих ударів ворог перейшов до іншої моделі тиску.

"Натомість вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні атака на нашу країну триває в режимі нон-стоп. Тобто безперервна атака, тривога в деяких містах", - зазначив він.

Найбільше це відчувають мешканці столиці та області - там ворог, за словами експерта, застосовує особливий підхід.

"Вони намагаються постійно тримати тривогу. Особливо Київ, Київська область. І навіть сьогодні Російська Федерація використовує хмарну погоду", - розповів військовий експерт.

Атаки РФ на Україну - новини за темою

Як писав Главред, мер Києва Віталій Кличко повідомив про атаку російських дронів і ракет у ніч на 25 вересня. Удар по Києву призвів до пошкодження будівель у Солом’янському та Подільському районах.

Київська міська військова адміністрація вранці повідомила про влучання БПЛА у багатоповерхову будівлю на Печерську. В результаті атаки БПЛА загинув 14-річний підліток, ще 20 осіб отримали поранення.

Російські війська вранці 25 вересня атакували Запоріжжя - є влучання в об’єкти міста, під ударом опинилися два медичні заклади, в одному з них спалахнула пожежа. За попередніми даними, поранення отримав один чоловік.

Вдень 25 вересня в Солом’янському районі Києва російський БПЛА влучив в офісну будівлю. В результаті атаки є загиблі та постраждалі.

Росіяни завдали удару по овочесховищу в Харківській області. Загинули шестеро працівників агропідприємства - у момент атаки вони сортували овочі. Троє з 12 поранених перебувають у важкому стані.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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